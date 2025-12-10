Deuda externa colombiana marca nuevo récord y cierra en US$211.584 millones a corte de septiembre

La deuda externa de Colombia registró en septiembre un incremento significativo y un nuevo máximo histórico al ubicarse en US$211.584 millones, cifra que representa 48,6% del Producto Interno Bruto (PIB).
Según datos del Banco de la República, este nivel supone un crecimiento anual de 6,7%, frente a los US$198.250 millones del mismo mes de 2024, cuando el indicador equivalía al 47,8% del PIB.
El aumento estuvo impulsado por el avance tanto del endeudamiento público como del privado, un comportamiento que revierte los descensos observados a mitad de año y refuerza la presión sobre las cuentas externas del país.