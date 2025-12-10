x

Fuerte aguacero causó el colapso parcial de la parroquia principal de Marinilla, Antioquia

La Alcaldía de Marinilla indicó que toda la reparación de la parroquia está siendo atendida por ingenieros que adelantan obras de mantenimiento. Conozca aquí los detalles.

    Según indicaron las autoridades, el desplome también se habría presentado debido a que la parroquia llevaba varios meses con filtraciones de agua. FOTO: Cortesía redes sociales
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 13 horas
Las fuertes lluvias siguen causando estragos en Antioquia; el último hecho se reportó en Marinilla, donde la ola invernal generó el colapso parcial del revoque de la estructura de tapia de la parroquia La Asunción, ubicada en el Parque Principal del municipio.

El hecho se reportó en la mañana del lunes, 8 de diciembre y según indicaron las autoridades, el desplome también se habría presentado debido a que la parroquia llevaba varios meses con filtraciones de agua y problemas de humedad a raíz de las lluvias y por eso, la iglesia había estado en proceso de adecuaciones de mantenimiento en el techo.

Gestión del Riesgo estuvo validando el hecho y si bien afirmaron que el material cayó sobre la vía pública, no se registraron heridos y se responsables que no hay riesgo estructural, sin embargo, la zona fue acordonada y se gestionó el tránsito por las vías principales para evitar accidentes.

Le puede interesar: Inundaciones en Medellín por fuerte aguacero efectos viviendas y camiones cerca de La Picacha y Altavista

La Alcaldía de Marinilla indicó que toda la reparación de la parroquia está siendo atendida por los ingenieros que en este momento adelantan diferentes obras de mantenimiento.

Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, este año han fallecido 52 personas a causa de las lluvias. Además, se han reportado más de 650 emergencias, más de 490 están asociadas a la ola invernal. Las regiones más críticas son el Occidente y el Bajo Cauca.

Entérese: Al menos diez municipios de Antioquia están acorralados por las lluvias

