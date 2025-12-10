Fuerte aguacero causó el colapso parcial de la parroquia principal de Marinilla, Antioquia

Las fuertes lluvias siguen causando estragos en Antioquia; el último hecho se reportó en Marinilla, donde la ola invernal generó el colapso parcial del revoque de la estructura de tapia de la parroquia La Asunción, ubicada en el Parque Principal del municipio. El hecho se reportó en la mañana del lunes, 8 de diciembre y según indicaron las autoridades, el desplome también se habría presentado debido a que la parroquia llevaba varios meses con filtraciones de agua y problemas de humedad a raíz de las lluvias y por eso, la iglesia había estado en proceso de adecuaciones de mantenimiento en el techo.

Gestión del Riesgo estuvo validando el hecho y si bien afirmaron que el material cayó sobre la vía pública, no se registraron heridos y se responsables que no hay riesgo estructural, sin embargo, la zona fue acordonada y se gestionó el tránsito por las vías principales para evitar accidentes. Le puede interesar: Inundaciones en Medellín por fuerte aguacero efectos viviendas y camiones cerca de La Picacha y Altavista