“Todo puede pasar”: Sebastián Villa no descarta llegar a River Plate y jugar con su “hermano” Juanfer Quintero

Sebastián Villa volvió a ser protagonista con la camiseta de Independiente Rivadavia, equipo que le dio la mano luego de haber salido con polémicas de Boca Juniors, por sus problemas personales. Ahora el presente del colombiano es diferente y positivo.
Y es que en la reciente victoria 2-1 frente a Sarmiento de Junín por la tercera fecha de la Liga Argentina, el extremo colombiano, de 29 años, recuperó la titularidad y fue pieza clave para que el conjunto mendocino sumara su tercer triunfo en el certamen local.