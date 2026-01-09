Se dispararon las vacantes de 36 horas semanales para “hacerle el quite” al salario mínimo de $2 millones: ¿es legal?

En las plataformas de empleo comenzó a tomar fuerza una tendencia que ha encendido las alarmas y la preocupación de los trabajadores colombianos, pues tras el aumento del salario mínimo para 2026, del 23,7%, decretado por el presidente Gustavo Petro, ha habido un crecimiento de ofrecimientos por parte de empresas para que aquellos empleados que devengan este monto accedan a jornadas laborales de 36 horas para hacerle “el quite” al ajuste salarial realizado por el Gobierno.
Además, en la última semana, en portales de empleo se ha visto el crecimiento de ofertas laborales con dicha intensidad horaria semanal, pero con salarios inferiores al mínimo legal.
Basta solo con poner en los buscadores de los portales empleo” jornada de 36 horas”, para ver las cientos de ofertas que se activaron en días recientes. La modalidad se repite tanto en cargos operativos como auxiliares de laboratorio, auxiliares de bodega, cajeros operarias y operarios de máquina de coser y agentes de servicio al cliente, call center, pero también en perfiles más especializados, entre ellos enfermeros, trabajadores sociales, community managers y editores de video.
