Víctor Marulanda habla del proyecto deportivo de Nacional: “Queremos estabilidad y volver a las raíces verdolagas”

Víctor Marulanda está de regreso en casa. Tras un paso por el fútbol del exterior, el histórico dirigente antioqueño asume nuevamente la dirección deportiva de Atlético Nacional en un momento de reestructuración institucional. En su primera entrevista oficial tras confirmarse su vinculación, Marulanda dialogó de manera franca sobre el proyecto que liderará junto al presidente Sebastián Botero, las prioridades en el banco técnico y la confección de una nómina que devuelva al equipo a los primeros planos internacionales. ¿Cómo recibe este llamado y cómo se dio su incorporación de nuevo a Atlético Nacional? “Hasta hace poco estaba al frente de un proyecto en Ecuador con una inversión de unos amigos. Luego llegó la final del fútbol colombiano y unos conocidos que venían de Estados Unidos me solicitaron una gestión para unas boletas. En ese trámite me encontré con gente del club, tuvimos una conversación, quedamos conectados y ahí se volvió a generar esta nueva posibilidad para regresar”. Lea también: ¿Qué gana Atlético Nacional con el retorno de Víctor Marulanda como director deportivo? ¿Cómo ve actualmente a Atlético Nacional desde la parte deportiva? “Lo que estamos buscando ahorita en el proyecto es una estabilidad para los entrenadores; creo que ese es un punto clave estratégico. Sobre eso queremos empezar a construir una nómina que sea ganadora y altamente competitiva, pensando no solo en el torneo local, sino también en las posibilidades internacionales, algo que está en el ADN de todos los que pertenecemos a la familia verdolaga”. ¿En qué consiste el proyecto deportivo que quiere construir en esta nueva etapa? “Un club como Nacional tiene unas obligaciones y responsabilidades enormes por su historia. La historia la vamos a respetar, pero el presente lo vamos a vivir. Nacional tiene la obligación de seguir siendo el más ganador; ser protagonistas es vital y lógicamente buscamos ser referentes de Colombia para el mundo”.

¿Quién será el nuevo técnico del Nacional?

¿Cuándo anunciarán al nuevo estratega? Se habla fuertemente de Reinaldo Rueda... “El tema del entrenador está caminando bien; esa es la gestión inicial prioritaria. Ustedes saben lo conservador que soy para hablar de nombres propios, pero la idea es que esta semana ya quede definido el director técnico que nos estará acompañando”. ¿Cuál es el perfil del técnico que necesita el club y qué diagnóstico hay de la plantilla actual? “El jueves y viernes anterior hicimos una actualización en varias reuniones con los dueños, el presidente y el área deportiva. Estamos focalizados en el entrenador; cuando cerremos eso, inmediatamente activaremos gestiones que ya se vienen adelantando con jugadores. La Secretaría Técnica y el área de scouting trabajan 24/7 y ya hay una cantidad de perfiles sobre la mesa, pero la definición final entrará en debate con el nuevo cuerpo técnico”. Se habla de la necesidad de un central, un extremo y un volante. ¿Qué hay de cierto sobre la cercanía de Stefan Medina? “Stefan es un referente y a la gente le gusta que Nacional se rodee de ellos por la gran huella que dejó hace una década. Estamos buscando ese tipo de ‘jugadores ancla’, futbolistas que tengan la capacidad de soportar, aportar y potencializar a los jóvenes que vienen. Estoy gratamente sorprendido con las divisiones menores; Nacional posiblemente tiene la mejor cantera hoy en el fútbol colombiano. Buscamos un par de nombres experimentados que nos sostengan a todos estos chicos”. ¿Nacional buscará fichajes económicos y cumplidores o mantendrá la línea de grandes estrellas? “Hay que hacer un mix, un equilibrio. Nacional tiene un doble propósito: la obligación de ser protagonista y buscar títulos, pero también la de ser autosostenible. Como cualquier empresa, debemos generar recursos y ahí entra la responsabilidad del área deportiva de promover futbolistas con nivel de exportación. Es un arte generar una nómina equilibrada donde los jóvenes estén protegidos por la madurez de los grandes, como lo hacía Alexis Henríquez en su momento o como se ve ahora con William Tesillo”.

¿Rengifo seguirá en el club verdolaga, vendrá Armani?

Juan Manuel ‘Titi’ Rengifo tuvo un gran semestre y tiene mercado internacional. ¿Sigue en Nacional? “En este momento está contemplado en la nómina. Con jugadores como él, que marcan diferencia por su talento, siempre van a llegar propuestas; es un hecho que ya han arribado algunas alternativas. El tema es que satisfagan las expectativas del club. Si no llenan los requisitos, vamos a seguir disfrutando de su fútbol”. ¿Qué jugadores van a salir del equipo para este segundo semestre? “Lo de David Ospina ya es un hecho real. Al interior tenemos claridad sobre unos futbolistas que tienen la posibilidad de salir a buscar otras alternativas, pero por respeto al nuevo entrenador y por educación con quienes tienen contrato vigente, no daré nombres públicamente. Es primordial que pasen por el filtro del nuevo DT esta semana”. ¿Se ha gestionado el retorno de Franco Armani? “Franco es una persona sumamente valiosa por su experiencia y recorrido, y al fútbol colombiano le caería muy bien por todo lo que representa para nuestra institución. Sin embargo, siendo muy sincero, no he tenido ninguna conversación directa con él ni con sus representantes; la prioridad absoluta de la semana es cerrar al entrenador”.

Resultados o buen juego, ¿cuál será la exigencia?