¿Qué gana Atlético Nacional con el retorno de Víctor Marulanda como director deportivo?

El regreso de Víctor Marulanda como director deportivo de Atlético Nacional, tal como lo oficializó el club el día miércoles en un comunicado de prensa, es el inicio de una reestructuración necesaria tras lo sucedido en las últimas temporadas en las que el equipo profesional no logró los objetivos trazados.
De entrada, para los seguidores de la institución, este anuncio los llena de ilusión de que sea el comienzo de otra etapa próspera para el Rey de Copas colombiano, que necesita recuperar su protagonismo internacional. Llega un dirigente forjado en la casa verde, que conoce a la perfección el perfil de los técnicos y los jugadores que se necesitan para volver a esa “grandeza” de la que habla el presidente Sebastián Arango.