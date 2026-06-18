¿Qué gana Atlético Nacional con el retorno de Víctor Marulanda como director deportivo?

El regreso de Víctor Marulanda como director deportivo de Atlético Nacional, tal como lo oficializó el club el día miércoles en un comunicado de prensa, es el inicio de una reestructuración necesaria tras lo sucedido en las últimas temporadas en las que el equipo profesional no logró los objetivos trazados. De entrada, para los seguidores de la institución, este anuncio los llena de ilusión de que sea el comienzo de otra etapa próspera para el Rey de Copas colombiano, que necesita recuperar su protagonismo internacional. Llega un dirigente forjado en la casa verde, que conoce a la perfección el perfil de los técnicos y los jugadores que se necesitan para volver a esa “grandeza” de la que habla el presidente Sebastián Arango.

Si bien el club resaltó los resultados del argentino Gustavo Fermani en su gestión, como el debut de 13 juveniles en el equipo profesional, los dos títulos de la Copa Colombia, una Liga y una Superliga, la esencia de Nacional no estaba completa. Esa, precisamente, es una de las tareas en las que Marulanda debe contribuir.

¿Habrá aguas turbulentas y hostiles?

El analista y exentrenador Juan José Peláez recordó que Marulanda es hecho futbolística y administrativamente en Nacional y que tiene experiencia en el exterior, algo que le debe servir. “Yo prefiero una persona de la casa a un personaje de afuera. Es importante que Víctor entienda las aguas en las que se va a mover hoy en día, que son algo turbulentas, hostiles de alguna forma. Hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se toman y los procesos que se llevan porque eso tiene unas consecuencias muy fuertes. Me gusta su retorno”. Lea aquí: Atlético Nacional confirmó el regreso de Víctor Marulanda como director deportivo Tras este primer paso de tener un director deportivo con el ADN verdolaga, se espera el nombramiento del nuevo cuerpo técnico, cuyo candidato principal es Reinaldo Rueda, campeón de la Copa Libertadores de 2016 con Nacional. Carlos Navarrete, que también dirigió a Nacional, coincidió con Peláez: “Me agrada la noticia. Marulanda es un hombre preparado, con recorrido. No tengo ninguna duda de que puede aportar muchísimo. Ojalá lo escuchen, lo dejen hacer. De corazón me alegra muchísimo el regreso de Víctor”.

Nacional no se puede volver a equivocar