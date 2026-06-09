¿Se va Diego Arias de Atlético Nacional? Esto se sabe sobre la reestructuración verdolaga para el segundo semestre

Atlético Nacional atraviesa horas decisivas. Después de un semestre marcado por la frustración deportiva y la pérdida de la final del campeonato colombiano, la dirigencia verdolaga ya comenzó a mover las fichas para reestructurar el proyecto de cara a la segunda mitad del año. El futuro del técnico Diego Arias, la salida de referentes históricos y posibles regresos ilusionantes hacen parte de una profunda evaluación que podría transformar el rumbo del club antioqueño.

La primera gran decisión pasa por el banquillo. En los próximos días, los directivos de Atlético Nacional sostendrán una reunión clave con Diego Arias para definir si continuará al frente del equipo durante el segundo semestre.

Semanas atrás, la postura de la dirigencia parecía clara: si no se conseguía el título, el club buscaría un nuevo entrenador. Incluso, se adelantaron conversaciones con varios candidatos y uno de los nombres que tomó fuerza fue el del experimentado técnico Reinaldo Rueda, campeón de Copa Libertadores con el conjunto verdolaga y uno de los estrategas más respetados del fútbol colombiano.

Sin embargo, el panorama ha cambiado parcialmente. Aunque el golpe deportivo fue duro, internamente existe reconocimiento al trabajo realizado por Arias y, sobre todo, al respaldo que mantiene por parte del grupo de jugadores. El entrenador desea continuar y considera que todavía tiene herramientas para liderar una recuperación futbolística.

Aun así, la dirigencia evalúa diferentes escenarios. Uno de ellos contempla que Arias permanezca vinculado a la institución, incluso si llega un nuevo técnico, haciendo parte del cuerpo técnico o desempeñando otra función dentro del club. La intención de Nacional sería conservar su conocimiento del grupo y su cercanía con el plantel profesional.

Armani aparece en escena

Mientras se define el futuro del cuerpo técnico, el club ya comenzó a tomar decisiones importantes en la plantilla. Una de las más sensibles tiene que ver con la salida de David Ospina, histórico arquero y referente de la institución.

Aunque todavía faltan detalles por resolverse, en Nacional ya tendrían definida su desvinculación para el segundo semestre. Paralelamente, la dirigencia abrió diálogos con Franco Armani, ídolo del club y figura inolvidable en la conquista de la Copa Libertadores de 2016.