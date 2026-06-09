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¿Se va Diego Arias de Atlético Nacional? Esto se sabe sobre la reestructuración verdolaga para el segundo semestre

El Verde prepara decisiones clave: el futuro de Diego Arias, la salida de referentes y posibles regresos como el de Armani marcarán el inicio de la reestructuración.

  • Todavía no se sabe qué será del futuro del técnico Diego Arias: si continuará en Nacional o analizará otras opciones que tiene para seguir dirigiendo. Por ahora, no hay una decisión al respecto. FOTO Juan Antonio Sánchez
    Todavía no se sabe qué será del futuro del técnico Diego Arias: si continuará en Nacional o analizará otras opciones que tiene para seguir dirigiendo. Por ahora, no hay una decisión al respecto. FOTO Juan Antonio Sánchez
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 38 minutos
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Atlético Nacional atraviesa horas decisivas. Después de un semestre marcado por la frustración deportiva y la pérdida de la final del campeonato colombiano, la dirigencia verdolaga ya comenzó a mover las fichas para reestructurar el proyecto de cara a la segunda mitad del año. El futuro del técnico Diego Arias, la salida de referentes históricos y posibles regresos ilusionantes hacen parte de una profunda evaluación que podría transformar el rumbo del club antioqueño.

La primera gran decisión pasa por el banquillo. En los próximos días, los directivos de Atlético Nacional sostendrán una reunión clave con Diego Arias para definir si continuará al frente del equipo durante el segundo semestre.

Semanas atrás, la postura de la dirigencia parecía clara: si no se conseguía el título, el club buscaría un nuevo entrenador. Incluso, se adelantaron conversaciones con varios candidatos y uno de los nombres que tomó fuerza fue el del experimentado técnico Reinaldo Rueda, campeón de Copa Libertadores con el conjunto verdolaga y uno de los estrategas más respetados del fútbol colombiano.

Sin embargo, el panorama ha cambiado parcialmente. Aunque el golpe deportivo fue duro, internamente existe reconocimiento al trabajo realizado por Arias y, sobre todo, al respaldo que mantiene por parte del grupo de jugadores. El entrenador desea continuar y considera que todavía tiene herramientas para liderar una recuperación futbolística.

Aun así, la dirigencia evalúa diferentes escenarios. Uno de ellos contempla que Arias permanezca vinculado a la institución, incluso si llega un nuevo técnico, haciendo parte del cuerpo técnico o desempeñando otra función dentro del club. La intención de Nacional sería conservar su conocimiento del grupo y su cercanía con el plantel profesional.

Armani aparece en escena

Mientras se define el futuro del cuerpo técnico, el club ya comenzó a tomar decisiones importantes en la plantilla. Una de las más sensibles tiene que ver con la salida de David Ospina, histórico arquero y referente de la institución.

Aunque todavía faltan detalles por resolverse, en Nacional ya tendrían definida su desvinculación para el segundo semestre. Paralelamente, la dirigencia abrió diálogos con Franco Armani, ídolo del club y figura inolvidable en la conquista de la Copa Libertadores de 2016.

El posible regreso del arquero argentino genera ilusión entre los aficionados, no solo por su historia en Medellín, sino también porque representaría un golpe de autoridad en medio de un proceso de reconstrucción deportiva.

Otros cambios

Otro de los temas pendientes pasa por la continuidad de César Haydar. La dirigencia todavía analiza si el defensor seguirá en el plantel, especialmente porque existen avances en las conversaciones relacionadas con Stefan Medina, jugador con pasado exitoso en el club y que podría convertirse en uno de los refuerzos más importantes para el nuevo semestre.

En contraste, el argentino Juan Bauzá no continuaría en la institución. Nacional no ejecutaría la opción de compra pactada con el FC U Craiova 1948, por lo que el mediocampista regresaría al fútbol rumano tras una etapa sin el impacto esperado en el equipo verdolaga. La lista de posibles salidas no termina allí. Dairon Asprilla tampoco haría parte de los planes deportivos para el próximo campeonato, dentro de una depuración que apunta a renovar varias posiciones del plantel.

Caso Cardona sigue abierto

Uno de los nombres que más debate genera es el de Edwin Cardona. Aunque el volante tiene contrato vigente hasta diciembre, existe la posibilidad de llegar a un acuerdo para anticipar su salida.

No obstante, dentro del club todavía no existe una decisión definitiva. La dirigencia entiende que antes de desprenderse de Cardona deberá garantizar alternativas en una posición sensible del campo, especialmente porque Juan Manuel Rengifo cuenta con ofertas y podría abandonar la institución en cualquier momento si aparece una propuesta favorable tanto para el jugador como para el club.

La eventual salida de ambos futbolistas obligaría a Nacional a salir con fuerza al mercado en busca de creatividad y generación ofensiva.

Con contratos por resolver, referentes históricos cerca de salir y posibles regresos que ilusionan a la hinchada, Atlético Nacional se prepara para un mercado de fichajes determinante.

La caída en la final del fútbol colombiano dejó heridas profundas y aceleró la necesidad de tomar decisiones estructurales. La dirigencia sabe que el segundo semestre será clave para recuperar la confianza de la afición y reconstruir un proyecto deportivo competitivo.

Las próximas semanas serán decisivas para entender cuál será el nuevo rostro de Nacional: si apostará por la continuidad parcial del proceso o si iniciará una revolución completa buscando volver rápidamente al protagonismo en el fútbol colombiano y continental.

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