Entró por el aeropuerto de Bogotá, pero cayó en el Parque Lleras: así capturaron a presunto narco neerlandés en Medellín

La Secretaría de Seguridad de Medellín entregó este martes nuevos detalles de la captura de un ciudadano neerlandés en un hotel de El Poblado, quien era buscado por las autoridades europeas por presuntamente ser un actor clave en la entrada de droga a varios países.
El golpe ya había sido anunciado este lunes por Migración Colombia, desde donde se señaló que el extranjero había sido detectado gracias a la aplicación de protocolos más estrictos en los sistemas de información migratorios.
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