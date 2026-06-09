Entró por el aeropuerto de Bogotá, pero cayó en el Parque Lleras: así capturaron a presunto narco neerlandés en Medellín

La Secretaría de Seguridad de Medellín entregó este martes nuevos detalles de la captura de un ciudadano neerlandés en un hotel de El Poblado, quien era buscado por las autoridades europeas por presuntamente ser un actor clave en la entrada de droga a varios países. El golpe ya había sido anunciado este lunes por Migración Colombia, desde donde se señaló que el extranjero había sido detectado gracias a la aplicación de protocolos más estrictos en los sistemas de información migratorios. Le puede interesar: Capturaron en hotel de El Poblado a holandés buscado por narcotráfico y lavado de dinero en Europa

¿Cómo burló los controles en El Dorado y fue capturado en el Parque Lleras?

Según señaló la entidad, gracias a una alerta generada en dichos sistemas, las autoridades colombianas pudieron percatarse de que el foráneo tenía una circular roja de la Interpol y era buscado por narcotráfico en Países Bajos y Finlandia. En esos registros migratorios, las autoridades establecieron que el neerlandés había ingresado al país por el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá sin levantar ninguna sospecha.

Sin embargo, tras ingresar a Medellín, en donde los controles se han extremado, fue identificado. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, precisó que la captura se materializó en un hotel del sector del Parque Lleras en el que se hospedaba el presunto narco. Siga leyendo: Así sorprendieron a tres turistas norteamericanos señalados de llegar a Medellín con fines sexuales “Era solicitado por la justicia de su país para que respondiera por múltiples delitos. No se trata de un criminal cualquiera, se trata de un narcotraficante internacional que ya tenía varios antecedentes”, explicó Villa.

Circular roja de Interpol: tráfico de cocaína y éxtasis hacia Europa

De acuerdo con la Secretaría, el extranjero es investigado por presuntamente coordinar múltiples envíos de cargamentos de droga a Países Bajos y Finlandia, especialmente entre abril y mayo de 2020.

En sus pesquisas, las autoridades de esos países determinaron que el sujeto presuntamente empleaba sistemas de comunicación encriptados para coordinar esas actividades ilícitas. Además de envíos de marihuana, era sindicado también de introducir a su país cargamentos de cocaína, pastillas de éxtasis y otras sustancias para la adulteración de narcóticos. Lea además: Gringos venían a una “simple despedida de solteros” y los devolvieron del aeropuerto José María Córdova De igual forma, el hombre es sospechoso de participar en operaciones de blanqueo de capitales. “La investigación reveló que la organización utilizaba las mismas rutas empleadas en el tráfico de estupefacientes para retornar los recursos obtenidos de su comercialización, mediante una presunta operación de lavado de activos vinculada a una estructura criminal de alcance internacional”, añadió la Secretaría en un comunicado. Desde el Distrito se informó que el sujeto ya quedó a disposición de las autoridades y podría ser enviado de regreso a su país para ser juzgado.

Bloque de preguntas y respuestas