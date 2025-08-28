Sorteo de la Champions League: Duro camino para PSG y Real Madrid, mientras Barça tuvo más fortuna

El París Saint-Germain, vigente campeón, y el Real Madrid, equipo con récord de títulos en el torneo (15), tendrán caminos complicados en la fase de liguilla de la Champions, según el sorteo efectuado en Mónaco, donde el FC Barcelona resultó más afortunado. Por segundo año, un sistema informático automatizado fue desvelando las hojas de ruta de cada equipo, con los exfutbolistas Kaká y Zlatan Ibrahimovic en el escenario como colaboradores del proceso. De mediados de septiembre a finales de enero, durante ocho jornadas, los 36 equipos del grupo único determinarán una clasificación conjunta en la que los ocho primeros accederán directamente a octavos de final y los equipos entre el noveno y el vigesimocuarto puesto tendrán que enfrentarse en un play-off para buscar ese mismo objetivo.

Cara y cruz para los grandes españoles

Los eternos rivales Real Madrid y Barcelona tuvieron suerte desigual, con más dureza para los primeros. Los blancos tendrán que verse con dos grandes ingleses como Liverpool, con el que ya jugaron en la liguilla de la pasada temporada, y el Manchester City, al que eliminaron en el play-off de acceso a octavos de final. A ello se suman históricos como Juventus y Benfica, dos equipos de la Ligue 1 francesa (Marsella y Mónaco) y dos desplazamientos a los terrenos del Olympiakos y del lejano Kairat Almaty kazajo. Para el Barça, el campeón europeo PSG de su ex entrenador Luis Enrique y el campeón mundial Chelsea serán los dos grandes obstáculos. El resto de adversarios (Eintracht, Brujas, Olympiakos, Slavia Praga, Copenhague, Newcastle) parecen más asequibles. “No hay equipos fáciles. Lo que hay que hacer es trabajar con humildad para ganar la Champions”, señaló el vicepresidente primero del Barça, Rafael Yuste, citado en la web del club catalán. El Atlético de Madrid tendrá que visitar en esa liguilla a dos grandes ingleses (Liverpool y Arsenal), mientras que el Athletic será local ante sus rivales más fuertes (PSG y Arsenal), igual que le ocurrirá al Villarreal (Manchester City y Juventus).

Sin relajación para el PSG

El defensor del título, el PSG, tendrá un auténtico camino de obstáculos. El año pasado los parisinos evitaron una eliminación prematura en la última jornada y este curso tendrán salidas incómodas a los campos del FC Barcelona, el Bayer Leverkusen, el campeón portugués Sporting de Lisboa y el Athletic Club de Bilbao. En el Parque de los Príncipes también habrá visitantes con pedigrí: Bayern de Múnich, Newcastle, Atalanta y Tottenham, esos dos últimos los dos vencedores más recientes de la Europa League. Ninguna de las teóricas cenicientas de las Copas 3 y 4 fue para el equipo de Luis Enrique. “No tendremos ni un partido fácil”, constató el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi. “Pero es la Liga de Campeones, la mejor competición de clubes del mundo. Es normal que haya partidos difíciles y es también lo que me gusta”, apuntó.

De Bruyne volverá al Etihad