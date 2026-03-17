La Selección de Irán solo iría a México: este equipo teme jugar en Estados Unidos

El pasado 12 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , mencionó que a pesar del conflicto bélico actual —entre el país norteamericano e Israel, contra la República Islámica de Irán—, no tiene problema con que el seleccionado de fútbol de Irán participe en el Mundial que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, el mandatario recomendó a la delegación asiática no presentarse a la competencia por su propia seguridad.

Las respuestas de los protagonistas fueron inmediatas. “Nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa del Mundo; el único país que podría ser excluido es aquel que ostenta el título de 'anfitrión’ y que, sin embargo, carece de capacidad para garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento global”, escribió en un la cuenta oficial de la selección de Irán en X.

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, quiere que el equipo del Golfo Pérsico juegue todos sus compromisos en el país manito. “Somos unas de las primeras selecciones que en Asia se clasificó y nos gustaría que México sea el anfitrión de nosotros en el Mundial, con mucho orgullo vamos a participar”, manifestó el diplomático.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), ha dicho que mantiene contacto con los equipos que hacen parte del torneo. Por parte de las autoridades mexicanas, habló la delegada del país ante la FIFA. Gabriela Cuevas dijo que “no tenemos ninguna comunicación formal, no hay ningún escrito, no hay ninguna llamada de teléfono todavía”.

En lo que sería su quinta participación en una Copa Mundial de Fútbol, Irán se pone a disposición de los entes que organizan el evento. El país asiático, lastimosamente, podría no estar en la cita más importante del deporte rey por temas extrafutbolísticos. Desde Irán esperan ver a sus representantes en el terreno de juego competir en honor a su bandera, esto siempre que se garantice la estadía en territorio distinto al de EE. UU.