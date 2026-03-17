Congreso de El Salvador aprobó cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas

El Congreso de El Salvador, controlado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, aprobó este martes una reforma constitucional que establece la cadena perpetua para “homicidas, violadores y terroristas”, informó el Legislativo.

Bukele, quien ejerce el poder en El Salvador de forma casi absoluta, presentó esa iniciativa días después de que oenegés lo señalaron de cometer “crímenes de lesa humanidad” en su guerra contra las pandillas, que varios países de América Latina buscan emular.

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La enmienda, que elimina la prohibición constitucional de “penas perpetuas”, fue aprobada con el voto de 59 de los 60 diputados, anunció el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Hasta ahora la condena máxima era de 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia.