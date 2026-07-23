Video | Fabián Ruiz y Gavi fueron recibidos en su pueblo con tomates tras ser campeones del Mundial

Dos jugadores de la Selección España, Fabián Ruíz y Gavi, fueron recibidos con tomates en su pueblo natal, Los Palacios y Villafranca, en Sevilla, tras su regreso luego de haber ganado el Mundial. Los volantes del PSG y Barcelona recibieron, literalmente, lo que pesan.

Tras obtener su segunda copa del mundo en un certamen donde no perdieron ningún partido y donde nunca estuvieron por debajo del marcador, la plantilla ibérica celebró a inicios de semana la obtención del título en las calles de Madrid, donde miles de aficionados salieron a recibirlos y a festejar.

Luego de esos homenajes, los dos futbolistas originarios de Sevilla se desplazaron a la plaza de su municipio a realizar un ritual característico: el pesaje de los jugadores.

Lea también: Video | La Copa ya está en “casa”: la Selección de España llegó a Madrid para celebrar el título mundial

Esta ceremonia, realizada en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, indica que, en agradecimiento a quienes enaltecen a su municipio, pesan a cada jugador y, de acuerdo a lo que marquen las básculas, se les entrega los kilos de esta hortaliza.