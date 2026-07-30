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Fabián Vargas criticó las declaraciones de Montaño tras eliminación del DIM; ¿qué fue lo que dijo?

El exfutbolista colombiano, Fabián Vargas, manifestó que hay muchas cosas por cambiar en cuanto a mentalidad en el fútbol colombiano.

  • Fabián Vargas quiere que a los jugadores les duela más las derrotas. FOTOS: Manuel Saldarriaga y Fabian Vargas6
    Fabián Vargas quiere que a los jugadores les duela más las derrotas. FOTOS: Manuel Saldarriaga y Fabian Vargas6
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 5 horas
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El exfutbolista colombiano, Fabián Vargas , expresó su repudio a las declaraciones pospartidas de Jhon Edwin Montaño , jugador del Deportivo Independiente Medellín tras la derrota del poderoso por Copa Sudamericana ante Vasco Da Gama de Brasil, la cual dejó al conjunto paisa sin competición internacional para el resto del año.

La presentación del “Medallo” dejó mucho que desear en territorio carioca. Los dirigidos por Amaranto Perea llegaron a este compromiso tras igualar la ida de la serie 2-2 en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña. Ese día (22 de julio), el DIM estuvo dos veces en ventaja, sin embargo, no pudo mantenerla y se fue con la “soga al cuello” a Brasil.

Pese a disputar bien el compromiso, Medellín no pudo aguantar el cero y forzar los penales. Al minuto 85, Thiago Mendes puso el 1-0 definitivo que le dio el paso a los octavos de final del torneo al “Gigante de la Colina”, donde se enfrentará a Olimpia de Paraguay. Lo llamativo es que una de las referencias del ataque del DIM, Jhon Edwin Montaño, mostró poco dolor tras perder.

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"No se nos dio. La verdad, el rival lo hizo mejor que nosotros, pero bueno, hay cosas por mejorar ya seguir porque la vida sigue", afirmó Montaño.

No caló bien la declaración de Montaño en Fabián Vargas, quien como futbolista tenía un carácter bastante fuerte.

"A la declaración del jugador, creo que le faltó un poquito más de ponerse en el lugar del hincha. Porque sí, para uno la vida sigue y para el hincha también seguramente, pero tiene que dolerle un poquito más la derrota", aseguró Vargas en Equipo F de ESPN.

Justo este miércoles 29 de julio, la selección Colombia cumplió 25 años de su único título, la Copa América 2001, en la cual jugó Fabián Vargas.

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Lea también: Vídeo | “Jugamos con 5 niños”: así fue el encontrado entre Juan José Córdoba y Amaranto Perea en el duelo contra Vasco

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué dijo Jhon Edwin Montaño tras la eliminación de Medellín en la Copa Sudamericana?
Jhon Edwin Montaño afirmó que el rival era superior y que, aunque la eliminación fue un golpe, “la vida sigue”. En sus declaraciones señaló que el equipo tiene aspectos por mejorar y que ahora debe enfocarse en lo que viene, unas palabras que generaron críticas entre algunos analistas e hinchas.
¿Por qué Fabián Vargas criticó las declaraciones de Jhon Edwin Montaño?
Fabián Vargas demostró que las palabras de Montaño transmitían poca frustración por la eliminación. El exfutbolista opinó que al jugador le faltó mostrar mayor empatía con los hinchas, quienes viven este tipo de derrotas con más intensidad y esperaban una reacción emocional diferente.
¿Cómo quedó eliminando Deportivo Independiente Medellín de la Copa Sudamericana
Medellín fue eliminado tras perder 1-0 ante Vasco da Gama en Brasil. Como el partido de ida en Medellín terminó 2-2, el marcador global fue 3-2 a favor del conjunto brasileño, que avanzó a los octavos de final.
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