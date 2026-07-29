Video | “Jugamos con 5 niños”: así fue el encontrón entre Juan José Córdoba y Amaranto Perea en el duelo contra Vasco

Solo habían pasado algunos segundos desde que, después de ver su número en el tablero luminoso que anuncia las sustituciones, el futbolista antioqueño Juan José Córdoba dejó la cancha del estadio Sao Januario de Río de Janeiro, donde Vasco da Gama recibió a Independiente Medellín. El extremo, que cumplió 23 años el 11 de julio pasado, le dio paso a Keiner Klinger, un joven atacante de 18 años que, desde hace un tiempo, viene haciendo sus “pinitos” con el equipo profesional.
Sin embargo, no le gustó que lo reemplazaran. Desde que abandonó la cancha mostró la molestia. Cuando recién llegó al banco de suplentes, empezó a discutir con Amaranto Perea, entrenador del equipo antioqueño desde que terminó el Mundial de Norteamérica, en el que fue asistente del argentino Néstor Lorenzo con la Selección Colombia.