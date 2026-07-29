Video | “Jugamos con 5 niños”: así fue el encontrón entre Juan José Córdoba y Amaranto Perea en el duelo contra Vasco

Solo habían pasado algunos segundos desde que, después de ver su número en el tablero luminoso que anuncia las sustituciones, el futbolista antioqueño Juan José Córdoba dejó la cancha del estadio Sao Januario de Río de Janeiro, donde Vasco da Gama recibió a Independiente Medellín. El extremo, que cumplió 23 años el 11 de julio pasado, le dio paso a Keiner Klinger, un joven atacante de 18 años que, desde hace un tiempo, viene haciendo sus “pinitos” con el equipo profesional. Sin embargo, no le gustó que lo reemplazaran. Desde que abandonó la cancha mostró la molestia. Cuando recién llegó al banco de suplentes, empezó a discutir con Amaranto Perea, entrenador del equipo antioqueño desde que terminó el Mundial de Norteamérica, en el que fue asistente del argentino Néstor Lorenzo con la Selección Colombia.

Córdoba, quien llegó al club como refuerzo para el segundo semestre del año desde el Dinamo de Zagreb de Croacia, al que se fue en 2024, después de brillar con el Deportivo Cali en el fútbol colombiano, no alcanzó a sentarse cuando el técnico de El Poderoso se volteó a mirarlo para, por un momento, escuchar lo que le estaba diciendo y, después, responder a sus reclamos.

¿Qué dijo Amaranto Perea sobre la situación?

Perea, hombre que tiene carácter fuerte –lo demostró en su época como futbolista siendo uno de los mejores defensas centrales que tuvo Colombia en lo que va de este siglo–, lo reprendió señalándole algunos errores que cometió mientras estuvo en cancha. Después, con molestia evidente en el rostro, se giró para seguir dirigiendo el partido.

La molestia de Amaranto, seguro pasó porque el futbolista antioqueño no brilló en el partido. El DIM apenas generó 6 remates al arco rival. De ellos, solo uno requirió la intervención del arquero brasileño por el peligro que llevaba. Córdoba disparó una vez a la portería del Vasco, pero no tuvo una opción clara de gol y su actitud, tal vez, tuvo que ver con la frustración de que lo sacaran en un momento donde el Medellín, que perdía 1-0, aún tenía “opción” de empatar el juego.

Al final, el DIM terminó eliminado de la Copa Sudamericana en la ronda previa a los octavos de final. Sobre el tema, el técnico aseguró: “en Medellín recuperamos más la pelota y generamos más riesgo. Acá no tuvimos esa opción. No estuvimos bien de cara al ataque y te penaliza. Al final pienso que son justos ganadores. Tenemos mucho que mejorar. Tenemos una plantilla corta. Hoy estábamos jugando con 5 niños que no llegan a los 23 años y esto, en una competencia como esta, se paga”.