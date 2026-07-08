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En pleno Mundial, FBI investiga operaciones de la AFA en EE.UU. por presunto lavado de activos y fraude

Autoridades estadounidenses tomaron testimonios en medio de la Copa del Mundo sobre las finanzas de la Asociación de Fútbol de Argentina desarrolladas durante la administración de Claudio “Chiqui” Tapia.

  • Bajo la dirección de Claudio “Chiqui” Tapia, las autoridades de EE.UU. investigan a la AFA por presunto lavado de activos y fraude. Foto: Getty Images
    Bajo la dirección de Claudio “Chiqui” Tapia, las autoridades de EE.UU. investigan a la AFA por presunto lavado de activos y fraude. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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Lejos del avance de la Selección Argentina en el Mundial, que busca repetir lo conseguido en Catar 2022, un escándalo sacude al fútbol de ese país. El FBI y el Departamento de Justicia investigan a la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) por presunto lavado de activos.

Así lo dio a conocer el medio argentino La Nación, quien reveló que durante el certamen, las autoridades estadounidenses comenzaron a tomar algunos testimonios sobre las finanzas del máximo ente del fútbol argentino para determinar si hubo fraude bancario.

El medio mencionado destaca que en la semana del 29 de junio, el empresario Guillermo Tofoni mantuvo una videoconferencia de tres horas con fiscales y agentes del FBI de Washington DC y Miami. Este hombre habría tenido reuniones en septiembre de 2024 con el Ministerio de Seguridad de Argentina, liderado por Patricia Bullrich. A partir de ese encuentro, se transmitió en su momento información a funcionarios estadounidenses sobre posibles focos de riesgo vinculados a la AFA.

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Asimismo, la agencia federal y el Departamento de Justicia están buscando testigos con conocimiento directo sobre las decisiones de Tapia y Pablo Toviggino, funcionarios de AFA, así como de los responsables de la empresa TourProdEnter LLC, Javier Faroni y su esposa Erica Gillette.

Adicional, las autoridades de Estados Unidos también analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que supervisaron o tuvieron acceso a información sensible sobre las operaciones de la AFA en los últimos años.

¿Por qué el FBI investiga a la AFA?

El foco principal de las pesquisas está en como el órgano del fútbol argentino canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense.

Dentro de las transacciones investigadas estaría la administración de fondos, pues el medio mencionado relató que la empresa TourProdEnter LLC operó como agente de cobro de la AFA, administrando al menos US$ 260 millones de ingresos de la entidad.

En esa administración las autoridades detectaron US$ 57 millones distribuidos entre sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no es clara. También se identificaron transferencias millonarias a sociedades controladas por personas que percibían planes sociales en Argentina y giros a empresas vinculadas con Pablo Toviggino, su pareja y familiares de un supuesto “guía espiritual” de la selección.

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Otra investigación es la del cobro de contratos con multinacionales como Adidas (60 millones de dólares) y Warner (40 millones de dólares) a través de la firma de Javier Faroni, un productor teatral y exlegislador de Buenos Aires.

Sobre estas transacciones, las autoridades buscan si estas maniobras configuran delitos bajo jurisdicción norteamericana como lavado de activos y fraude mediante el sistema bancario estadounidense, pues dichos movimientos se hicieron a través de cuentas de los bancos Citibank, Synovus, JP Morgan, PNC Bank y Bank of America.

Respecto al caso, el embajador de la AFA, Tomás Regalado y el abogado Mariano Lizardo han solicitado desde Miami respeto por la presunción de inocencia, argumentando que investigar no implica culpabilidad.

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Preguntas y respuestas

¿Qué operaciones financieras de la AFA están bajo investigación del FBI y el Departamento de Justicia?
Las autoridades estadounidenses investigan cómo la AFA habría canalizado cientos de millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos. Una de las principales líneas de investigación es la administración de al menos US$ 260 millones por parte de la empresa TourProdEnter LLC, incluyendo US$ 57 millones distribuidos entre sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no estaría clara. También se analizan pagos relacionados con contratos comerciales y transferencias realizadas mediante bancos estadounidenses.
¿Por qué Estados Unidos tiene jurisdicción para investigar presunto lavado de activos en la AFA?
La investigación se basa en que las operaciones financieras señaladas habrían utilizado el sistema bancario de Estados Unidos. De acuerdo con la noticia, los movimientos de dinero pasaron por cuentas de entidades como Citibank, Synovus, JP Morgan, PNC Bank y Bank of America, lo que podría permitir que las autoridades estadounidenses investiguen posibles delitos como lavado de activos y fraude bancario si se confirma que esas operaciones violaron su legislación.
¿Quiénes aparecen mencionados en la investigación del FBI a la AFA?
La investigación menciona a directivos de la AFA, empresarios vinculados con operaciones comerciales y responsables de una empresa que administró ingresos de la entidad. Su mención no implica responsabilidad penal.
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