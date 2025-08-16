Video | Un jugador inconsciente, una patada “criminal” y dos expulsados: así fue el polémico debut del Barcelona en la Liga de España

El fútbol español es emocionante. Sobre todo cuando juegan equipos como Barcelona, uno de los grandes de ese país. El cuadro catalán despierta admiración y rechazo en los aficionados de los otros clubes casi que en la misma proporción. Este sábado, en el inicio de la Liga 2025-26, los culés visitaron el estadio del Mallorca.
Hubo gran asistencia de público, quienes esperaban vivir la alegría del balompié. Sin embargo, durante el primer tiempo del partido los hinchas locales terminaron indignados. En los dos goles que anotó Barcelona durante ese tiempo, hubo polémica, rechazo.