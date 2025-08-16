x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Un jugador inconsciente, una patada “criminal” y dos expulsados: así fue el polémico debut del Barcelona en la Liga de España

El cuadro catalán consiguió una victoria 0-3 frente al Mallorca en su estadio. Les contamos los motivos de la polémica.

  • El futbolista Vedat Muriqui, del Mallorca, casi queda vetado del fútbol con la entrada que le hizo a Ferrán Torres, que llevó a que lo expulsaran. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA
    El futbolista Vedat Muriqui, del Mallorca, casi queda vetado del fútbol con la entrada que le hizo a Ferrán Torres, que llevó a que lo expulsaran. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 10 horas
bookmark

El fútbol español es emocionante. Sobre todo cuando juegan equipos como Barcelona, uno de los grandes de ese país. El cuadro catalán despierta admiración y rechazo en los aficionados de los otros clubes casi que en la misma proporción. Este sábado, en el inicio de la Liga 2025-26, los culés visitaron el estadio del Mallorca.

Hubo gran asistencia de público, quienes esperaban vivir la alegría del balompié. Sin embargo, durante el primer tiempo del partido los hinchas locales terminaron indignados. En los dos goles que anotó Barcelona durante ese tiempo, hubo polémica, rechazo.

Solo iban siete minutos cuando el brasileño Raphinha anotó el primer gol del encuentro. Lo hizo después de una jugada que inició Lamine Yamal que, para muchos, debió ser invalidada debido a que el balón habría salido de la cancha en el desborde del joven español.

Después, al minuto 23, Ferrán Torres anotó el segundo tanto de la jornada. Lo hizo después de rematar desde afuera del área. Sin embargo, los futbolistas del Mallorca reclamaban a los del Barcelona que sacaran el balón de la cancha antes de que el jugador pateara al arco.

¿Por qué? Tras el remate inicial, que un jugador del Mallorca despejó de cabeza, el hombre quedó tirado en el suelo. Por norma, cuando eso ocurre, el árbitro debería parar el encuentro para atender al deportista, que podría tener un trauma craneal que lo pondría en riesgo. No lo hizo. La jugada continuó. El gol fue convalidado.

¿Cómo fue la falta de Muriqui a Ferrán Torres?

Ese contexto llevó a que el partido se calentara. En las tribunas pedían que el juez central saliera del estadio, mientras que él expulsó a Manu Morlanes, del Mallorca, cuando iban 33 minutos. Seis después, cuando el reloj marcaba 39, Vedat Muriqui, el siete del cuadro mallorquí, cometió una falta “criminal” que lo sacó del partido.

En la disputa de una pelota que estaba por el aire, levantó la pierna para intentar bajarla, pero los taches de su guayo hicieron contacto con el rostro de Ferrán Torres, del Barcelona. Por eso lo expulsaron. Lamina Yamal, al 90+4 anotó el tercer tanto del juego. Así, lleno de emociones fuertes –y polémicas–, fue el inicio de la Liga para el Mallorca y los catalanes.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida