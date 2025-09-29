El drama de vivir después de los 18 años en el ICBF: son más de 9.000 jóvenes

El único recuerdo que tiene Daniel de su madre es verla atada con cadenas a una cama, castigo impuesto por su propio padre. Cuando la mujer era liberada, desquitaba su rabia con él y con sus hermanas. Una vez, siendo apenas unos niños de cuatro, cinco y seis años, los arrojó desde un barranco. Daniel quedó con el rostro cubierto de sangre y nadie atendió su herida. Su tragedia salió a la luz en marzo de 2004, cuando el personero municipal lo encontró junto a sus hermanas caminando en evidente estado de abandono por una calle polvorienta en el norte del país.
El rescate prometía un nuevo comienzo, pero para Daniel nunca lo fue. Su vida ha estado marcada por la discapacidad y el abandono, y ahora la Corte Constitucional, a sus 27 años, le ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar seguir protegiéndolo después de que la entidad le retirara la ayuda al cumplir la mayoría de edad.
El día de su rescate estaba sucio, desnutrido, sin control de esfínteres y con un evidente retraso en su desarrollo. A partir de ese momento quedó bajo la custodia del ICBF, que lo ubicó en un hogar sustituto e inició el restablecimiento de derechos.
Los diagnósticos iniciales no dejaban duda de la gravedad de su situación. Padecía una luxación congénita de cadera, gastritis, déficit cognitivo e insomnio crónico. La valoración de Medicina Legal lo describió como un niño con un vocabulario reducido, sin hábitos de higiene ni habilidades sociales, expuesto a maltrato, privación afectiva y con la dentadura en muy mal estado. Su expediente, que debía recoger avances, pronto se llenó de reportes sobre agresividad, problemas de adaptación y conductas desafiantes.