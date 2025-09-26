EL COLOMBIANO, el segundo medio colombiano con más páginas vistas del país en ranking de Similarweb

La batalla por la audiencia digital en el ecosistema informativo colombiano sigue arrojando cifras contundentes, y el reciente informe de “DigitalRank by Similarweb” — una empresa dedicada a analizar el rendimiento de sitios web— posicionó a EL COLOMBIANO como uno de los medios más destacados en la pugna por la atención de los lectores.
En agosto de 2025, el portal de noticias antioqueño consolidó una posición destacada al registrar 45,72 millones de páginas vistas, una cifra que lo sitúa solo por detrás de El Tiempo y por encima de otros competidores directos, demostrando la profundidad del consumo de sus contenidos por parte de su audiencia.
El indicador de páginas vistas es crucial, pues refleja la cantidad de contenido que realmente consume un usuario una vez ingresa al portal.