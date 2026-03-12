Videos: Primer hat-trick de Valverde, ¿punto de inflexión para el Real Madrid?

Comparado con el mito del Real Madrid Juanito por su entrenador Álvaro Arbeloa, Federico Valverde firmó luciendo el brazalete de capitán el “mejor partido” de su carrera, el pasado miércoles con un triplete ante el Manchester City (3-0) en Champions: ¿será el punto de inflexión en la irregular temporada blanca? El ganador de 15 Copas de Europa puso un pie en los cuartos de final en la ida de octavos disputada en el Santiago Bernabéu en la gran exhibición del Pajarito convertido en Halcón. Fue el primer hat-trick del uruguayo en su carrera deportiva y en un momento complicado para su equipo, sobre todo ante las lesiones de varios de sus compañeros, entre ellos Kylian Mbappé, que sufre un esguince en su rodilla izquierda. Valverde firmó un triplete en los primeros 22 minutos que dejó atónito al técnico visitante Pep Guardiola.

Varias bajas

El City llegó a la capital española como favorito por la irregularidad del Real Madrid y las lesiones de Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo, entre otros. Pero apareció Valverde. “Se nota cuando el equipo trabaja todo junto, todos para el mismo objetivo. Hemos demostrado que cuando el equipo trabaja unido podemos lograr grandes cosas”, dijo eufórico. Lea: Prescott, el gigante de 16 años que de recogebolas pasará al arco del Bayern Múnich de Luis Díaz “Fue el mejor partido de mi carrera, sobre todo en goles, disfruté mucho, hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta manera”, añadió sobre su actuación. Arbeloa se acordó de uno de los grandes mitos del madridismo, el delantero Juanito, fallecido en un accidente de tráfico en 1992, famoso por su espíritu de lucha que impulsó las remontadas en los años 80.

“Da igual donde lo pongas... Es el Juanito del siglo XXI, todo lo que sueña ser un jugador del Real Madrid es Fede Valverde”, sentenció.

“El futbolista más infravalorado”

El partido de Valverde podría ser el trampolín para un Real Madrid que no ha encontrado su rumbo, pese a sustituir en enero a Xabi Alonso por Arbeloa en el banquillo. Con Mbappé, Bellingham, Vinícius y Rodrygo sobre el césped, el equipo convertía los partidos en un todo o nada, fiado al talento de su cuarteto estelar, pero vendido en defensa. Ante el City, con solo Vinícius disponible, los blancos firmaron su mejor partido de la temporada. Todos los jugadores se mostraron solidarios en la presión y el comentario de Valverde —“el equipo trabaja todo junto”...— tenía una clara intención. En la víspera del duelo, el jugador de 27 años había dicho que estaba dispuesto a morir por sus compañeros, e insinuó que no siempre ha sentido lo mismo en sentido inverso. “Este año, muchas veces ha pasado que no estábamos los once disponibles para defender”, subrayó Valverde con la seguridad que le da formar parte de los capitanes del equipo. Le puede interesar: “Mi niño, como dijiste: no deberías pasar por esto”: el conmovedor mensaje de Neymar a Rodrygo por su grave lesión Jugando de lateral derecho a las órdenes de Xabi Alonso durante gran parte de la primera mitad de la temporada, Valverde mostró su frustración al preferir el centro del campo, pero cambió de conducta y apretó los dientes. Arbeloa lo devolvió al centro del campo y el Pajarito le devolvió la confianza con un triplete clave. El uruguayo rompió a lo grande en Champions una sequía que comenzó en abril de 2024. Su compañero Trent Alexander-Arnold le calificó como “el futbolista más infravalorado del planeta”. “Valverde es todo lo que un jugador del Madrid debe ser. Se merecía una noche como esta”, añadió Arbeloa.