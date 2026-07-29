¿El afán de dinero de Infantino y la FIFA amenaza la esencia del fútbol? Conozca en detalle la polémica propuesta

¿El afán del dinero acabará con la esencia del fútbol? ¿Ahora importa más la comercialización que el propio espectáculo? La afición acaba de vivir una Copa Mundo diferente en Norteamérica 2026, en la que por primera vez participaron 48 selecciones y tuvo como sede tres países. Además, se implementaron cambios que suscitaron polémicas que merecen ser analizadas a fondo, como la implementación de los dos tiempos de hidratación que le cortan el ritmo a los partidos, y el show del medio tiempo en la final que se prolonga por casi media hora. Para 2030, la Fifa ya ha dado pinceladas de que el Mundial se llevará a cabo en tres continentes y seis países (Paraguay, Uruguay, Argentina, España, Portugal y Marruecos) y, de ñapa, con 64 selecciones. ¿Aguantará un cambio tan radical el certamen más importante del balompié? Como el experimento de Norteamérica dio buenos dividendos económicos (los deportivos son discutibles), ahora el ente rector del fútbol acaba de formular una propuesta que seguramente tiene delirando a los dirigentes de las federaciones nacionales, quienes tendrán a mano un mayor botín. Sin embargo, varias confederaciones han expresado su rechazo a lo que se pretende. Lea aquí: Fifa planea vender participaciones del Mundial a inversores privados; Uefa ya respondió a la idea de Infantino La Fifa presentó, aún sin discutirla con sus afiliados, una “ambiciosa” propuesta para reestructurar de manera drástica la gestión financiera y comercial del fútbol. Con ella, el organismo busca privatizar parcialmente sus operaciones mediante la creación de una filial corporativa denominada FIFA Forward Enterprise (FFE). Con este proyecto, impulsado por el presidente de la entidad, Gianni Infantino, la institución pretende recaudar una cifra de 10.000 millones de dólares en los próximos cuatro años para financiar el desarrollo del deporte a nivel global, multiplicando casi por cuatro los 2.700 millones de dólares proyectados bajo el modelo actual.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, premiando a Yamal, figura de España. FOTO GETTY

Privatizar la comercialización sin perder el control

El plan central de la FIFA consiste en desligar sus actividades comerciales de su estructura tradicional como asociación sin ánimo de lucro y empaquetarlas en la nueva sociedad FFE. La nueva entidad concentrará la totalidad de los derechos de retransmisión televisiva, los patrocinios globales, la venta de entradas, la concesión de licencias y la operación logística de los torneos, incluido el Mundial. La FIFA prevé abrir el capital de FFE a inversores privados mediante la venta de una participación minoritaria, estimada inicialmente en torno al 20%. Para estructurar la venta, el organismo trabaja de la mano del banco de inversión JP Morgan y del fondo Thrive Eternal, fundado por Joshua Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El organismo asegura que mantendrá el “control exclusivo” de la nueva empresa mediante una representación mayoritaria en su consejo de administración, preservando en exclusiva la gobernanza deportiva, el reglamento, el calendario y el control de las competiciones.

Para asegurar la aprobación del proyecto —que aún debe ser ratificado por el Consejo de la FIFA—, la dirigencia ha puesto sobre la mesa un agresivo mecanismo de incentivos financieros a través del llamado FIFA Fast Forward Program (FFFP). Según filtraciones a la prensa internacional, Infantino habría ofrecido a cada una de las federaciones miembro la posibilidad de recibir hasta 40 millones de dólares si se adscriben y apoyan el plan comercial antes del 19 de septiembre. Aquellas federaciones que decidan rechazar la propuesta quedarán relegadas al fondo de desarrollo convencional.

Rechazo en bloque al plan de Infantino

El anuncio desencadenó un tsunami de críticas en los estamentos políticos y deportivos, abriendo una brecha sin precedentes entre la FIFA y gran parte de sus confederaciones.La UEFA y Europa, por ejemplo, señalan la propuesta como un “ataque absoluto al fútbol y especulación nociva”. La Concacaf (Centro y Norteamérica) y AFC (Asia) denuncian falta de transparencia y ausencia de consultas. Mientras que la Unión Europea advierte posibles infracciones al derecho de competencia. Confederaciones de peso como la UEFA, la Concacaf y la AFC (Asia) expresaron su profunda indignación al haberse enterado del plan a través de los medios de comunicación. Acusan a la cúpula de la FIFA de saltarse los canales reglamentarios de consulta y gobernanza. La UEFA fue categórica al señalar que “el alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se deba especular”, postura respaldada por la Comisión Europea, que advirtió que vigilará de cerca el proyecto por posibles vulneraciones al derecho de competencia. Le puede interesar: La reelección de Ramón Jesurún, en jaque: análisis jurídico pone en duda su continuidad Sectores de aficionados, dirigentes como Sepp Blatter,expresidente de la FIFA, y políticos europeos han calificado la medida como un intento de comercialización desenfrenada, llegando a tildar el paquete de 40 millones por federación como un mecanismo de coerción para forzar el voto favorable. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Mientras las instituciones europeas mantienen reuniones de urgencia para articular una respuesta conjunta, la propuesta de Infantino sitúa al fútbol mundial en una encrucijada decisiva entre la aceleración comercial y la preservación del modelo tradicional de su gobernanza. Preguntas y respuestas