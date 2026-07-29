¿El afán de dinero de Infantino y la FIFA amenaza la esencia del fútbol? Conozca en detalle la polémica propuesta

¿El afán del dinero acabará con la esencia del fútbol? ¿Ahora importa más la comercialización que el propio espectáculo? La afición acaba de vivir una Copa Mundo diferente en Norteamérica 2026, en la que por primera vez participaron 48 selecciones y tuvo como sede tres países. Además, se implementaron cambios que suscitaron polémicas que merecen ser analizadas a fondo, como la implementación de los dos tiempos de hidratación que le cortan el ritmo a los partidos, y el show del medio tiempo en la final que se prolonga por casi media hora.
Para 2030, la Fifa ya ha dado pinceladas de que el Mundial se llevará a cabo en tres continentes y seis países (Paraguay, Uruguay, Argentina, España, Portugal y Marruecos) y, de ñapa, con 64 selecciones. ¿Aguantará un cambio tan radical el certamen más importante del balompié?
Como el experimento de Norteamérica dio buenos dividendos económicos (los deportivos son discutibles), ahora el ente rector del fútbol acaba de formular una propuesta que seguramente tiene delirando a los dirigentes de las federaciones nacionales, quienes tendrán a mano un mayor botín. Sin embargo, varias confederaciones han expresado su rechazo a lo que se pretende.
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La Fifa presentó, aún sin discutirla con sus afiliados, una “ambiciosa” propuesta para reestructurar de manera drástica la gestión financiera y comercial del fútbol. Con ella, el organismo busca privatizar parcialmente sus operaciones mediante la creación de una filial corporativa denominada FIFA Forward Enterprise (FFE).
Con este proyecto, impulsado por el presidente de la entidad, Gianni Infantino, la institución pretende recaudar una cifra de 10.000 millones de dólares en los próximos cuatro años para financiar el desarrollo del deporte a nivel global, multiplicando casi por cuatro los 2.700 millones de dólares proyectados bajo el modelo actual.