La reelección de Ramón Jesurún, en jaque: análisis jurídico pone en duda su continuidad

Abogados consultados sostienen que la reelección de Jesurún podría contravenir el Decreto 1228 de 1995, norma que regula el funcionamiento de los organismos deportivos en Colombia.

La continuidad de Ramón Jesurún al frente de la Federación Colombiana de Fútbol sigue generando un intenso debate jurídico. Luego de su reelección como presidente del organismo, diferentes sectores han cuestionado si su permanencia se ajusta a la normatividad vigente, mientras algunos clubes ya presentaron recursos para pedir la revocatoria parcial del acto administrativo que oficializó su elección.

El debate gira alrededor del Decreto 1228 de 1995

Según la interpretación expuesta por los especialistas en derecho deportivo, el artículo 21 del Decreto 1228 establece que un presidente puede ser elegido para un período de cuatro años y reelegido únicamente en dos ocasiones.

La discusión radica en la forma como el Ministerio del Deporte ha interpretado esa disposición durante los últimos años. De acuerdo con ese criterio, basta con haber ejercido el cargo durante cualquier parte de un cuatrienio para que ese período se considere completo, sin importar que no se hayan cumplido los cuatro años de manera íntegra.

Ese sería precisamente el caso de Ramón Jesurún.

La renuncia de Luis Bedoya, el origen de la controversia

El análisis recuerda que Luis Bedoya renunció a la presidencia de la Federación el 9 de noviembre de 2015 y que Jesurún asumió el cargo el 23 del mismo mes para completar el período 2014-2018.

Aunque ejerció aproximadamente tres años de ese mandato, la interpretación aplicada por el Ministerio del Deporte considera que ya agotó ese cuatrienio. Posteriormente fue elegido para los períodos 2018-2022 y 2022-2026.

Bajo esa lectura, el dirigente ya habría completado los tres períodos permitidos por la legislación, razón por la cual su nueva elección sería incompatible con la norma vigente.

Un antecedente similar

Los especialista aseguran que conocen de primera mano este tipo de situaciones. Incluso recuerdan un caso similar, en el que una elección fue aprobada inicialmente por una liga deportiva, pero posteriormente el Ministerio del Deporte negó el reconocimiento deportivo al considerar que incumplía las normas sobre reelección.

Por esa razón consideran que los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación presentados por algunos clubes podrían prosperar.

“Se debe revocar parcialmente el acto administrativo en el sentido de no aceptar a Ramón Jesurún, toda vez que contraviene la normatividad ya expresada”, explican.