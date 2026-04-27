No para escalada terrorista: disidentes de Farc queman camión con pollos en Jamundí

Tras lo ocurrido, unidades del Ejército hicieron presencia en el sector para asegurar la zona, mientras el cuerpo de bomberos atendió la emergencia y logró controlar las llamas.

En el lugar también fueron hallados grafitis alusivos a ese grupo armado.

Según información preliminar, el vehículo fue interceptado, bloqueado sobre la carretera y posteriormente incendiado por parte de disidencias de las Farc, según han confirmado las autoridades en esa región del país.

El ataque provocó el cierre total de la vía que conecta el casco urbano con los corregimientos de Villa Paz, Robles, Timba y Guachinte. La mayoría de los animales murieron calcinados en medio del incendio.

El hecho más reciente se registró en la noche de este domingo en Jamundí, donde un camión que transportaba pollos fue atravesado e incinerado en el puente de Río Claro.

El suroccidente del país, especialmente los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, enfrenta una escalada de violencia atribuida a las disidencias de las Farc, en particular al frente Jaime Martínez, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Como consecuencia del ataque, las autoridades mantienen el cierre del corredor vial afectado mientras avanzan las labores de verificación y seguridad.

De acuerdo con el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López, entre el viernes y el sábado se registraron un total de 26 acciones terroristas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, afectando principalmente a la población civil.

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“La presión sostenida que venimos ejerciendo ha afectado de manera significativa sus economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, así como su accionar delictivo. Ante esta ofensiva de las Fuerzas Militares, estos criminales recurren al terrorismo y a la ejecución de crímenes de lesa humanidad en un intento desesperado por aliviar la presión y generar un impacto mediático que oculte su debilitamiento”, señaló el alto oficial.

Hace tan solo dos días, un ataque con explosivos dejó 20 muertos y más de 36 heridos en una zona con fuerte presencia guerrillera en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío, en medio de una seguidilla de atentados a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, informó el gobernador de la región de Cauca.

El número de víctimas fue confirmado por el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, quien antes del mediodía del domingo dio un balance sobre las pérdidas humanas luego del ataque con explosivo.

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“Al momento, el reporte registra 20 civiles fallecidos, 15 mujeres y 5 hombres, todos mayores de edad; 36 personas heridas, de las cuales 3 permanecen en UCI, y 5 menores de edad que se encuentran fuera de peligro”, confirmó el mandatario local desde su perfil. Además, se ha decretado tres días de duelo, los cuales serán “en memoria de la población civil a la que le fue arrebatada la vida a causa de la violencia”.

La escalada terrorista empezó el viernes pasado en Cali cuando integrantes de la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, detonaron un bus cargado con explosivos frente al Batallón Pichincha, sede de la Tercera División del Ejército.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que, tras un consejo de seguridad extraordinario, se decidió incrementar la recompensa hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado ocurrido en inmediaciones del Cantón Militar Pichincha, en el sur de la ciudad, en especial el conductor del vehículo involucrado.

La decisión se conoció pocas horas después del ataque que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en la capital del Valle del Cauca. La Fiscalía en Cali habla de dos transeúntes lesionados.