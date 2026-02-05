x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

¿Hinchas del DIM están condenando injustamente a Frank Fabra por un video del que no hay certeza de la fecha en que se grabó?

El futbolista antioqueño está cerca de firmar contrato con el Medellín, cuadro al que regresó después de su paso por Boca Juniors. Lo grabaron cantando en una fiesta verdolaga.

  • El lateral izquierdo antioqueño Frank Fabra disputó 24 partidos y anotó un gol en su primera etapa con el DIM. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Deportes

hace 5 horas
¿Cuánto tiempo es suficiente para que los aficionados de un equipo pasen de celebrar la llegada de un nombre, a crucificarlo, cuestionarlo? Parece que muy poco. Un video de 33 segundos cambió la percepción de los aficionados del Medellín sobre el fichaje del lateral antioqueño Frank Fabra.

El fin de semana, el cuadro rojo estaba a punto de cerrar el fichaje del futbolista. Lo anunciaron, sin decir su nombre, con una campaña de expectativa. Hasta el momento no lo han confirmado. Sin embargo, el jugador ha sido noticia en las últimas horas. Desde la noche del miércoles empezó a circular en redes sociales un video donde se ve cantando “El Pregón Verde”, la canción de Atlético Nacional.

La toma dura 33 segundos. En ella se ve a Fabra, rodeado de amigos, cantando el coro del tema: “oh, oh, oh, mi Nacional”, a todo pulmón. En el video también se ve al delantero del cuadro verde Christian “Chicho” Arango, quien recientemente firmó contrato con el elenco verdolaga.

¿De cuándo es el video que circula en redes sociales?

Eso generó discordia en los aficionados rojos. Muchos cuestionaban que un posible fichaje del Medellín hiciera eso. La crítica fue visceral. Los aficionados del Poderoso se han mostrado muy molestos recientemente por asuntos como esos. Han pedido la llegada de deportistas “comprometidos” con el club y el video no cayó bien entre ellos: ha generado mal ambiente con el lateral que aún no ha jugado.

No obstante, al video le falta contexto. El periodista Carlos Antonio Vélez dijo en el programa Palabras Mayores que la toma fue realizada en diciembre del 2025, cuando celebraban el título de Copa de Nacional, en cuya final venció 1-0 a Independiente Medellín. La hipótesis tiene sentido. Como ya dijimos, en el lugar estaba “Chicho” Arango, quien llegó a Medellín el lunes pasado para firmar contrato con el “Rey de Copas” después de estar en Estados Unidos, cerrando su salida del San José Earthquakes.

Además, después de que llegó a la capital de Antioquia, el futbolista se dedicó a entrenar con sus compañeros en la sede de Guarne, por lo que no es factible que haya realizado una fiesta donde hubiera podido estar Fabra. Para el momento en que se habría hecho la toma, el lateral antioqueño no estaba en conversaciones con el Medellín.

Para entonces, recién estaba llegando de Argentina, donde terminó contrato con Boca Juniors después de haber estado diez años en ese club, uno de los más reconocidos de ese país. Recién en enero se empezó a manejar la hipótesis de que el jugador estaba entrenando con el Medellín, cuadro en el que jugó antes de irse para el club xeneize y con el cual figuró. Se espera que, pronto, el Rey de Corazones lo confirme como refuerzo. Hasta el momento, el jugador no se ha pronunciado.

