¿Hinchas del DIM están condenando injustamente a Frank Fabra por un video del que no hay certeza de la fecha en que se grabó?

¿Cuánto tiempo es suficiente para que los aficionados de un equipo pasen de celebrar la llegada de un nombre, a crucificarlo, cuestionarlo? Parece que muy poco. Un video de 33 segundos cambió la percepción de los aficionados del Medellín sobre el fichaje del lateral antioqueño Frank Fabra.
El fin de semana, el cuadro rojo estaba a punto de cerrar el fichaje del futbolista. Lo anunciaron, sin decir su nombre, con una campaña de expectativa. Hasta el momento no lo han confirmado. Sin embargo, el jugador ha sido noticia en las últimas horas. Desde la noche del miércoles empezó a circular en redes sociales un video donde se ve cantando “El Pregón Verde”, la canción de Atlético Nacional.