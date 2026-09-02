A Peirano se le fue hondo: duro castigo de la Dimayor tras los incidentes en el Cali-Bucaramanga

El Comité Disciplinario de la Dimayor dio a conocer este miércoles las primeras sanciones relacionadas con los incidentes que se presentaron el pasado 30 de agosto durante el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, que terminó con empate 1-1 en el estadio de Palmaseca.
El compromiso estuvo marcado por la invasión de la cancha por parte de aficionados del conjunto local poco antes del final. En ese momento, Bucaramanga se imponía 0-1, pero el encuentro terminó igualado después de un discutido penalti que Leyser Chaverra convirtió en tiempo de reposición.
La sanción más fuerte recayó sobre el técnico del Bucaramanga, Pablo Peirano, quien recibió seis fechas de suspensión y una multa de $10.505.430.