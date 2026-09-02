Colombiano de 64 años que solicitaba asilo fue detenido por ICE en Washington; familia pide ayuda

Un colombiano en Estados Unidos vuelve a ser víctima del endurecimiento de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump. En esta ocasión, el afectado es Zoilo Manuel Viloria, de 64 años, quien fue detenido por el ICE en Washington mientras estaba en un restaurante y con una solicitud de asilo en trámite.

Viloria llegó al país norteamericano en 2018 con una visa de turismo y el propósito de visitar a su hija Stephany, quien es médica y residente en el sur de Florida. Sin embargo, mientras estaba en territorio estadounidense, la situación en Colombia se fue empeorando.

Zoilo, quien en su tierra natal se dedicaba a administrar su negocio de taxis, comenzó a ser blanco de extorsionadores que enviaron panfletos con graves amenazas de muerte contra él y su familia. Ante ese inminente peligro, su propio círculo le imploró que no regresara a Colombia, por lo que en 2019 presentó formalmente una solicitud de asilo.

Mientras esta solicitud estaba en trámite, según relató su hija ante medios estadounidenses, el hombre de 64 años cumplió de manera estricta con las leyes: obtuvo un permiso de trabajo oficial, tramitó su licencia de conducir y pagaba puntualmente sus impuestos cada año. Pasó de ser dueño de una empresa de taxis a hacer labores de mantenimiento.

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Sin embargo, el fin de semana en la ciudad de Tacoma, estado de Washington, Zoilo y su compañero de labores, Carlos Rueda, se detuvieron en el estacionamiento de un McDonald’s para comprar café antes de iniciar su jornada de trabajo.