Ilva Myriam Hoyos, polémica por su perfil religioso, llega como nueva ministra de Educación, ¿convertirá su doctrina en programa de gobierno?

Durante su paso por la Procuraduría, como delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos se convirtió en una de las figuras más polémicas de la administración de Alejandro Ordóñez por sus posiciones abiertamente conservadoras y su defensa de una visión marcada por sus convicciones religiosas, especialmente en debates como el aborto y los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, más de una década después de aquella etapa, Hoyos regresa a la primera línea del poder, esta vez de la mano del presidente Abelardo De la Espriella en reemplazo de Viviane Morales. Su llegada al Ministerio de Educación abre una pregunta inevitable: ¿mantendrá en el Gobierno la misma línea conservadora y religiosa que marcó su trayectoria en la Procuraduría?

Su paso por el Ministerio Público estuvo marcado por varios enfrentamientos con decisiones de la Corte Constitucional y con organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. Como procuradora delegada, Hoyos cuestionó decisiones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo, promovió acciones contra quienes consideraba responsables de promover estas prácticas y llegó a denunciar a magistrados de la Corte Constitucional por una decisión relacionada con una tutela sobre el aborto.

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Uno de los episodios más recordados ocurrió alrededor de la Clínica de la Mujer en Medellín. Hoyos cuestionó el funcionamiento del centro durante la administración del entonces alcalde Alonso Salazar, al considerar que podía incentivar la práctica del aborto, pese a que la interrupción del embarazo estaba despenalizada en Colombia bajo las tres causales establecidas por la Corte Constitucional. También emprendió acciones contra la activista Mónica Roa y contra magistrados del alto tribunal por actuaciones relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos.

La nueva integrante del gabinete de Abelardo De la Espriella es una jurista con experiencia en el derecho constitucional, la academia y el sector público, pero también una figura que durante su paso por la Procuraduría estuvo en el centro de varias controversias por sus posiciones frente al aborto, los derechos sexuales y reproductivos y la objeción de conciencia.

Hoyos Castañeda es abogada de la Universidad del Rosario y posteriormente obtuvo un doctorado en Derecho de la Universidad de Navarra, en España. También realizó estudios en derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en Costa Rica.

Su carrera ha estado estrechamente ligada al mundo académico. En la Universidad de La Sabana fue profesora titular e investigadora y ocupó cargos directivos como decana de la Facultad de Derecho y directora del Instituto de Humanidades. También estuvo al frente de publicaciones especializadas como Pensamiento y Cultura y Díkaion.