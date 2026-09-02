Linda Caicedo salva al Real Madrid y lo mete en la Champions: vea su gol agónico ante el Ajax

El conjunto español ya había dado un paso importante en la eliminatoria al imponerse 2-0 en el partido de ida, disputado en Ámsterdam. Sin embargo, el equipo dirigido por Pau Quesada tuvo que sufrir en la vuelta y remontar un encuentro que comenzó a complicarse después del gol del conjunto neerlandés.

Linda Caicedo fue la gran protagonista de una noche de locura en Madrid. La colombiana marcó en el tiempo añadido y le dio al Real Madrid un triunfo 2-1 sobre el Ajax que confirmó su clasificación a la primera ronda de la Women’s Champions League por sexta temporada consecutiva.

Real Madrid salió decidido a ampliar la ventaja de la ida. Felicia Schröder y Sandie Toletti avisaron con remates en los primeros minutos, aunque el Ajax logró contener el ímpetu inicial de las locales.

Las madridistas optaron entonces por esperar en su campo y buscar transiciones rápidas. El planteamiento permitió al conjunto neerlandés acercarse al área defendida por Frohms, pero Real Madrid respondió con solidez defensiva y consiguió marcharse al descanso con el arco en cero.

Ajax golpeó primero, pero Real Madrid reaccionó

El panorama cambió apenas comenzó el segundo tiempo. A los tres minutos de la reanudación, el Ajax encontró el gol en una jugada aislada y Romee Snoeijs sorprendió con un remate a la escuadra para poner el 0-1.

El tanto visitante despertó al Real Madrid. Lejos de entrar en desesperación, las dirigidas por Pau Quesada adelantaron líneas y comenzaron a ejercer mayor presión sobre su rival.

El empate llegó en el minuto 58. Eva Navarro puso un centro preciso y Felicia Schröder apareció para conectar un gran cabezazo que superó a la arquera del Ajax y devolvió la tranquilidad a las locales.

Con el 1-1, el equipo español tomó definitivamente el control del partido.

Quesada movió el banco y dio ingreso, entre otras, a Linda Caicedo, Lakrar y Caruso, buscando mayor frescura y desequilibrio en el tramo final.

Linda Caicedo apareció cuando más la necesitaban

El Real Madrid insistió durante los últimos minutos en busca del gol que sentenciara definitivamente la eliminatoria. Caruso tuvo una gran oportunidad en el minuto 79, pero la arquera del Ajax evitó el segundo tanto.

El conjunto español no renunció al ataque y mantuvo la presión hasta el final. Cuando todo parecía indicar que el encuentro terminaría igualado, apareció la colombiana.