Linda Caicedo salva al Real Madrid y lo mete en la Champions: vea su gol agónico ante el Ajax

Linda Caicedo fue la gran protagonista de una noche de locura en Madrid. La colombiana marcó en el tiempo añadido y le dio al Real Madrid un triunfo 2-1 sobre el Ajax que confirmó su clasificación a la primera ronda de la Women’s Champions League por sexta temporada consecutiva.
El conjunto español ya había dado un paso importante en la eliminatoria al imponerse 2-0 en el partido de ida, disputado en Ámsterdam. Sin embargo, el equipo dirigido por Pau Quesada tuvo que sufrir en la vuelta y remontar un encuentro que comenzó a complicarse después del gol del conjunto neerlandés.