El fútbol callejero se tomó Medellín: Juega Salvaje, el movimiento que celebró en el asfalto el deporte urbano

Entre muros grafiteados y la estética industrial urbana del barrio Perpetuo Socorro, en el centro de la ciudad de la eterna primavera, el escenario de 50|50 recibió el evento de balompié en el asfalto llamado Juega Salvaje.
Este torneo de fútbol callejero, se tomó recientemente Medellín para reivindicar la esencia del juego de barrio, priorizando el talento, la creatividad y la cultura urbana en un formato que conecta con las raíces del deporte.