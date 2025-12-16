Luis Enrique y Sarina Wiegman arrasaron con todo y fueron galardonados como mejores entrenadores del año en los premios FIFA The Best

La ceremonia de los Premios The Best 2025, celebrada este martes 16 de diciembre en Doha, Catar, volvió a poner en primer plano a una de las figuras más determinantes del fútbol moderno: los entrenadores. En una temporada marcada por cambios de ciclo, apuestas tácticas, fichajes arriesgaos, y títulos históricos, la FIFA reconoció el impacto de quienes lideraron desde la pizarra. El premio a mejor técnico del año, tanto en la rama masculina como en la femenina resume proyectos sostenidos, liderazgo en momentos de presión y la capacidad de ver talento donde otros no... Eso hicieron Wiegman y Luis Enrique, en un año en el que arrasaron con todo. Le contamos sobre los ganadores del premio a mejor técnico y cuáles fueron sus méritos.

Luis Enrique arrasó con todos los trofeos en 2025

Luis Enrique Martínez fue elegido como mejor entrenador masculino tras firmar una de las campañas más completas en la historia reciente del París Saint-Germain. A sus 55 años, el técnico logró lo que durante más de una década había sido una obsesión en el Parque de los Príncipes: conquistar la Champions League. El título llegó en la temporada 2024-2025 con una contundente victoria 5-0 ante el Inter de Milán en la final disputada en Múnich, un resultado que demostró la superioridad táctica y futbolística de su equipo.

Bajo la dirección de Luis Enrique, el PSG firmó una temporada casi perfecta al sumar la Ligue 1, la Copa de Francia, el Trofeo de los Campeones y la Supercopa de Europa, además de alcanzar la final del Mundial de Clubes de la FIFA 2025, donde terminó como subcampeón. Puede leer: Santiago Montiel ganó el premio Puskás: este es el mejor gol del año según The Best de la Fifa En la votación final, el español se impuso a técnicos de alto perfil como Hansi Flick, Arne Slot, Mikel Arteta y Enzo Maresca, sucediendo en el premio al italiano Carlo Ancelotti.

Aunque Luis Enrique no pudo asistir a la gala, debido al compromiso deportivo en la final Intercontinental ante Flamengo; el trofeo fue recibido por su asistente Rafael Pol. Este reconocimiento se suma al Trofeo Johan Cruyff que ya había recibido en la gala del Balón de Oro 2025, consolidando su año como uno de los más exitosos de su carrera.

Sarina Wiegman y su quinto premio The Best

En la categoría femenina, el premio volvió a las manos de una figura que ya es histórica. La neerlandesa Sarina Wiegman fue distinguida como la mejor entrenadora del año, tras guiar a la selección inglesa al título de la Eurocopa Femenina de Suiza 2025. Las dirigidas por Wiegman se coronaron campeonas luego de una final de alta tensión frente a España, resuelta en la tanda de penales tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

Con este logro, Wiegman alcanzó un registro sin precedentes: tres Eurocopas consecutivas como entrenadora, 2017 con Países Bajos y 2022 y 2025 con Inglaterra. A su vez, alcanzó su quinto premio The Best a mejor entrenadora femenina, tras los obtenidos en 2017, 2020, 2022 y 2023.

En la votación final, Wiegman superó a nombres destacados como Sonia Bompastor, Jonatan Giráldez, Seb Hines y Renée Slegers, confirmando su dominio en el fútbol de selecciones. La FIFA y la UEFA resaltaron especialmente su capacidad para sostener un proyecto competitivo a largo plazo, gestionar la presión de ser favoritas y renovar a Inglaterra sin perder solidez ni ambición.

Wiegman de 56 años, no asistió a la gala y envió un mensaje grabado en el que subrayó el carácter colectivo del reconocimiento y el crecimiento sostenido del fútbol femenino de cara a 2026. Le podría interesar: Aitana Bonmatí es la mejor jugadora del mundo y logra doblete: Balón de Oro y The Best de Fifa en 2025 Bloque de preguntas y respuestas