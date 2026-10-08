Juan Manuel Rengifo es el futbolista más valorizado del FPC; ¿cuál es el más valioso de cada club de la Liga Betplay?

El surgimiento de nuevos talentos en el fútbol profesional colombiano alimenta la Liga Betplay a pesar de su corta estadía en la mayoría de los casos. La exportación de los jóvenes futbolistas que destacan es, sin duda, lo que más crédito le da a las instituciones que rigen el balompié nacional. El observatorio del fútbol de origen suizo, CIES, le siguió la pista al FPC durante las últimas temporadas, brindando siempre datos óptimos y que con el tiempo son respaldados con hechos.

Según esta plataforma, el fútbol colombiano tiene varios jugadores que se pueden valorizar más de lo que ya lo están y dejar una buena suma para las arcas de los clubes a los que pertenecen. El jugador más valioso de la liga actualmente es Juan Manuel Rengifo, quien para Transfermarkt cuesta unos 5 millones de euros, pero para el CIES su valor oscila entre los 6.1 y 7.1 millones de euros.

Rengifo, futbolista de 21 años y que lleva poco más de un año como futbolista profesional en Atlético Nacional, se ganó rápidamente el corazón de la afición del Verde Paisa, lo que le valió una convocatoria a la selección Colombia en la reciente fecha FIFA, donde pudo disputar el segundo tiempo en el amistoso contra Perú en el Nu Stadium de Miami y fue elegido como la figura del compromiso tras brindar una asistencia.

Nacido en Bello, Antioquia, el canterano verdolaga tiene el talento justo para estar en el balompié del más alto nivel. Su salida del cuadro Atlético Nacional es cuestión de tiempo; sin embargo, para muchos es un poco apresurada. De la mano de Edwin Cardona, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, James Rodríguez y demás compañeros, Rengifo aprendió a ser un volante creativo talentoso, pero todo terreno y conocedor del mediocampo como si llevara una década en el profesionalismo.