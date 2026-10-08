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Juan Manuel Rengifo es el futbolista más valorizado del FPC; ¿cuál es el más valioso de cada club de la Liga Betplay?

El observatorio del fútbol, CIES, sacó una lista del jugador más valioso de cada club en el FPC.

  • Juan Manuel Rengifo debutó en Atlético Nacional el 27 de agosto de 2025. FOTO: Camilo Suárez
    Juan Manuel Rengifo debutó en Atlético Nacional el 27 de agosto de 2025. FOTO: Camilo Suárez
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 5 horas
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El surgimiento de nuevos talentos en el fútbol profesional colombiano alimenta la Liga Betplay a pesar de su corta estadía en la mayoría de los casos. La exportación de los jóvenes futbolistas que destacan es, sin duda, lo que más crédito le da a las instituciones que rigen el balompié nacional. El observatorio del fútbol de origen suizo, CIES, le siguió la pista al FPC durante las últimas temporadas, brindando siempre datos óptimos y que con el tiempo son respaldados con hechos.

Según esta plataforma, el fútbol colombiano tiene varios jugadores que se pueden valorizar más de lo que ya lo están y dejar una buena suma para las arcas de los clubes a los que pertenecen. El jugador más valioso de la liga actualmente es Juan Manuel Rengifo, quien para Transfermarkt cuesta unos 5 millones de euros, pero para el CIES su valor oscila entre los 6.1 y 7.1 millones de euros.

Rengifo, futbolista de 21 años y que lleva poco más de un año como futbolista profesional en Atlético Nacional, se ganó rápidamente el corazón de la afición del Verde Paisa, lo que le valió una convocatoria a la selección Colombia en la reciente fecha FIFA, donde pudo disputar el segundo tiempo en el amistoso contra Perú en el Nu Stadium de Miami y fue elegido como la figura del compromiso tras brindar una asistencia.

Nacido en Bello, Antioquia, el canterano verdolaga tiene el talento justo para estar en el balompié del más alto nivel. Su salida del cuadro Atlético Nacional es cuestión de tiempo; sin embargo, para muchos es un poco apresurada. De la mano de Edwin Cardona, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, James Rodríguez y demás compañeros, Rengifo aprendió a ser un volante creativo talentoso, pero todo terreno y conocedor del mediocampo como si llevara una década en el profesionalismo.

Los más valiosos de los otros 19 equipos del FPC

Más allá de “Tití” Rengifo, el fútbol colombiano está lleno de jóvenes talentos que brillan cada fin de semana en la liga a pesar de si su equipo tiene o no un buen rendimiento. Canteras como la del Deportivo Cali que ya vendió a Matías Orozco hace un mes a la Premier League, sigue sacando jugadores de primer nivel. A continuación los jugadores más valiosos de los otros 19 clubes del fútbol profesional colombiano:

América de Cali: Josen Escobar, 4,7 a 5,5 millones de euros.

DIM: Halam Loboa, 3,7 a 4,3 millones de euros.

Junior FC: Joel Canchimbo, 2,6 a 3 millones de euros.

Millonarios: Jhomier Guerrero, 2,1 a 2,4 millones de euros.

Águilas Doradas: Javier Mena, 2,0 a 2,3 millones de euros.

Deportivo Cali: Johan Martínez, 1,6 a 1,9 millones de euros.

Internacional de Bogotá: Carlos Vivas, 1,3 a 1,4 millones de euros.

Atlético Bucaramanga: José Ortíz, 1,0 a 1,2 millones de euros.

Once Caldas: Jefry Zapata, 0,9 a 1,1 millones de euros.

Deportes Tolima: Sebastián Guzmán, 0,79 a 0,92 millones de euros.

Independiente Santa Fe: Jhojan Torres, 0,63 a 0,69 millones de euros.

Deportivo Pereira: Yuber Quiñones, 0,59 a 0,69 millones de euros.

Llaneros FC: Juan Pertúz, 0,45 a 0,52 millones de euros.

Cúcuta Deportivo: Jaime Peralta, 0,32 a 0,37 millones de euros.

Fortaleza CEIF: Santiago Cuero, 0,22 a 0,26 millones de euros.

Alianza FC: Yilson Rosales, 0,16 a 0,19 millones de euros.

Jaguares de Córdoba: Edwin Martínez, 0,17 a 0,20 millones de euros.

Boyacá Chicó: Santiago Mera, 0,15 a 0,18 millones de euros.

Lea también: Un año, dos sueños y una fecha: la historia del 6 de octubre de Rengifo con Nacional y la Selección

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es el jugador más valioso de la Liga BetPlay según el CIES?
El jugador más valioso de la Liga BetPlay según el CIES es Juan Manuel Rengifo, de Atlético Nacional, con una valoración estimada de entre 6,1 y 7,1 millones de euros. Para Transfermarkt, su valor de mercado es de aproximadamente 5 millones de euros.
¿Cuánto vale Juan Manuel Rengifo según el CIES?
El CIES estima que Juan Manuel Rengifo tiene un valor de entre 6,1 y 7,1 millones de euros. La cifra supera la valoración aproximada de 5 millones de euros que le atribuye Transfermarkt.
¿Quiénes son los jugadores más valiosos de cada equipo de la Liga BetPlay?
Entre los valores más altos mencionados están Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Josen Escobar (América de Cali), Halam Loboa (DIM), Joel Canchimbo (Junior) y Jhomier Guerrero (Millonarios). El listado del CIES también incluye a los jugadores más valiosos de los demás clubes analizados.
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