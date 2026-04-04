Estos tres futbolistas de origen colombiano podrían jugar con otras selecciones en el Mundial 2026

El sueño de jugar un Mundial es compartido. Para cualquier futbolista, sin importar su origen, ponerse la camiseta de una selección en la máxima cita del fútbol representa la cima de su carrera. Sin embargo, en la antesala del Mundial de Norteamérica 2026, ese anhelo tiene un matiz particular para Colombia: varios jugadores con raíces cafeteras podrían disputar el torneo, pero no con la camiseta tricolor.
Son historias que mezclan orgullo, nostalgia y una inevitable sensación de oportunidad perdida. Nombres como Julián Quiñones, Jesús Ferreira y Jonathan Osorio encarnan ese fenómeno: tres trayectorias distintas, tres contextos diferentes, pero un mismo origen y un destino que apunta a representar a México, Estados Unidos y Canadá, respectivamente. Paradójicamente, los tres podrían vestir las camisetas de los países anfitriones.