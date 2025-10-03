¿Quiénes son las estrellas que están ausentes del Mundial Sub-20 de Chile?

Los estadios se han encendido con el Mundial Sub-20, pero el telón de las grandes promesas se ha bajado antes de tiempo. No es una sorpresa, pero sí un golpe de realidad: el torneo más prestigioso de la categoría ha sido despojado de sus principales estrellas, una lista de jóvenes talentos que, por compromisos con sus poderosos clubes, brillan por su ausencia.
El motivo es simple y contundente: al no ser un torneo Fifa obligatorio, los equipos dueños de su talento prefirieron blindarlos, dejando al campeonato huérfano de los nombres que harían reventar las taquillas.