Colombianos pisaron fuerte en la ida de los octavos de final de la Champions; este miércoles le toca a Luis Suárez

Los futbolistas colombianos comenzaron con protagonismo los octavos de final de la Champions League. Dávinson Sánchez fue titular en la victoria del Galatasaray sobre Liverpool, mientras que Luis Díaz participó activamente en la goleada del Bayern Múnich 6-1 ante Atalanta. Yáser Asprilla, por su parte, permaneció en el banco.

    Dávinson Sánchez y Luis Díaz fueron protagonistas con sus equipos en los triunfos de la ida de los octavos de final de la Champions. FOTOS @GalatasaraySK y @FCBayernEN
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
Los futbolistas colombianos comenzaron con buen pie su participación en los octavos de final de la Champions League. Dávinson Sánchez, Yáser Asprilla y Luis Díaz hicieron parte de una jornada positiva para sus equipos, con victorias importantes que los acercan a los cuartos de final del torneo más prestigioso de clubes en Europa.

Uno de los resultados más llamativos de la jornada se dio en Turquía, donde el Galatasaray sorprendió al Liverpool al derrotarlo por 1-0. El defensor colombiano Dávinson Sánchez fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro, mostrando solidez en la zaga del conjunto turco. El único gol del partido llegó muy temprano, a los 7 minutos, gracias a una anotación de Mario Lemina.

Por su parte, el también colombiano Yáser Asprilla, quien ya pudo ser inscrito para esta fase del torneo, permaneció en el banco de suplentes durante el compromiso. Aunque la ventaja es mínima para el partido de vuelta en Inglaterra, el Galatasaray ya demostró en la fase anterior que puede competir contra grandes rivales, tras eliminar a la Juventus en los playoffs. Ahora buscará repetir la hazaña frente al Liverpool cuando se disputé el duelo definitivo el próximo miércoles 18 de marzo. La nota negativa es que Dávinson no podrá hacer parte de ese compromiso por acumulación de tarjetas amarillas, después de ser amonestado.

La otra gran actuación colombiana se dio en Italia, donde Luis Díaz fue protagonista en la contundente victoria del Bayern Múnich sobre el Atalanta por 6-1. Aunque el guajiro no marcó, tuvo una participación activa en el frente de ataque y fue constante generando peligro y desequilibrio para la defensa rival, incluso con pase gol.

Los goles del conjunto alemán fueron obra de Josip Stanisic (12’), Michael Olise (22’ y 64’), Serge Gnabry (25’), Nicolás Jackson (52’) y Jamal Musiala (67’). El descuento del Atalanta llegó en el tiempo de reposición, a través de Mario Pasalic al minuto 90+3. Con este resultado, el Bayern prácticamente dejó sentenciada la eliminatoria antes del partido de vuelta.

En otros resultados destacados de la jornada, el Atlético de Madrid goleó 5-2 al Tottenham, mientras que el Barcelona logró rescatar un valioso empate 1-1 frente al Newcastle en su visita a Inglaterra.

La actividad de los colombianos en la Champions continuará este miércoles con la participación del goleador Luis Suárez, quien espera mantener su buen momento cuando el Sporting de Lisboa visite al Bodo/Glimt de Noruega, considerado una de las sorpresas del torneo y conocido como el “matagigantes”. El encuentro está programado para las 3:00 p. m. (hora de Colombia).

La jornada también tendrá otros duelos atractivos: Bayer Leverkusen enfrentará al Arsenal a las 12:45 p. m., mientras que a las 3:00 p. m. se jugarán dos grandes partidos más: PSG contra Chelsea y Real Madrid frente al Manchester City. Estos compromisos completarán la ida de los octavos de final y comenzarán a perfilar a los equipos que seguirán en la lucha por el título europeo.

