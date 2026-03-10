Roy Barreras le ofreció a la escritora Carolina Sanín ser su fórmula vicepresidencial: esta fue su curiosa respuesta

El candidato presidencial Roy Barreras, quien ganó la consulta del Frente por la Vida el pasado 8 de marzo, ofreció la vicepresidencia a la escritora Carolina Sanín.
Sanín es una figura que ha mostrado simpatía por candidatos de izquierda. De hecho, esta mañana se pronunció a través de su cuenta de X, donde aseguró votar por ese espectro político y por “la búsqueda de la paz”, pero sin “darle un voto de confianza a las Farc ni ser ambigua con la violencia”. Por eso, dijo, votará por Roy Barreras.
Lea también: Inició la transición en la Universidad EIA, tras renuncia de José Manuel Restrepo: “Esta fue una muy linda experiencia”
Ante eso, Roy respondió que le honraba la decisión de Sanín y que en su campaña “serían millones”, pese a que sacó solo 257 mil votos en la consulta que ganó.