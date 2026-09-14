Conozca la historia del portero que rechazó ser rey para seguir jugando al fútbol

Todos los humanos viven, día a día, en medio de la tensión entre quienes son y quienes quisieran llegar a ser. La versión quintaesenciada de alguien siempre está tan cerca como la luz, pero, al mismo tiempo, tan lejos como el lugar donde se ubica el sol.
Algunos sueñan con ostentar poder, presumir lujos y ser tratados como reyes. Quienes pueden serlo por herencia familiar, en cambio, rechazan la opción de ocupar un trono y prefieren una vida más sencilla, rutinaria y anónima, como seguir siendo el arquero, figura y capitán de un equipo de la novena división del fútbol inglés.
Es el caso de George Desmond Kamurasi, un hombre de 36 años nacido en Uganda, país del África Oriental, que vive desde hace varios años en Londres, Inglaterra, y rechazó la opción de convertirse en el monarca del Reino de Tooro, ubicado en la región occidental de ese país y cuya capital es Fort Portal.