Videos | Los goles que clasificaron al Deportivo Cali en la semifinal de la Copa Libertadores femenina en Argentina

El fútbol femenino de Colombia sigue dando de qué hablar en el mundo, esta vez, las integrantes del Deportivo Cali derrotaron a São Paulo, uno de los favoritos en la Copa Libertadores femenina que se disputa en Argentina y son semifinalistas del torneo.
Las dirigidas por Jhon Albert Ortiz vencieron 2-0 a São Paulo con tantos de María Marquínez, el primer tiempo y Paola García, de penal, en la segunda parte, para clasificarse a la semifinal del torneo en el que se medirán a Colo Colo, este miércoles, 15 de octubre.
El Cali formó ante São Paulo con Luisa Agudelo; Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar; Paula Medina, Paola García, Kelly Ibarguen, Sindy Sánchez, Melanin Aponzá y María Marquínez.