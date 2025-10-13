Videos | Los goles que clasificaron al Deportivo Cali en la semifinal de la Copa Libertadores femenina en Argentina

El fútbol femenino de Colombia sigue dando de qué hablar en el mundo, esta vez, las integrantes del Deportivo Cali derrotaron a São Paulo, uno de los favoritos en la Copa Libertadores femenina que se disputa en Argentina y son semifinalistas del torneo. Las dirigidas por Jhon Albert Ortiz vencieron 2-0 a São Paulo con tantos de María Marquínez, el primer tiempo y Paola García, de penal, en la segunda parte, para clasificarse a la semifinal del torneo en el que se medirán a Colo Colo, este miércoles, 15 de octubre. El Cali formó ante São Paulo con Luisa Agudelo; Jessica Bermeo, Stefanía Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar; Paula Medina, Paola García, Kelly Ibarguen, Sindy Sánchez, Melanin Aponzá y María Marquínez.

Así fueron los goles azucareros

María Marquínez, aprovechó el error defensivo de Sao Paulo y en velocidad ganó el balón para enviarlo al fondo del arco, ante la salida de la arquera rival que no pudo contener el disparo de la colombiana. De esta manera el Cali se fue al descanso con el marcador a favor y con una Luisa Agudelo gigante, evitando la caída de su arco, a pesar de los ataques y llegadas de las jugadoras de Sao Paulo. Para la segunda parte del partido, las azucareras mantuvieron el orden para mantener el resultado con un despliegue defensivo y una Luisa Agudelo gigante en el arco. Sobre el minuto 60 las dirigidas por Jhon Albert Ortiz, contaron con la intervención del VAR que le advirtió a la central del compromiso de una mano en el área, de esta manera se sancionó el tiro penal, que cobró Paula García, de manera magistral, para el 2-0 a favor de las colombianas. Los últimos minutos del compromiso el Cali supo contener las llegadas de Sao Paulo, y la arquera Luisa Agudelo aumentó su cifra de vallas en cero 20, en los 34 partidos que lleva con el Cali, según datos de Red Azucarera, y las azucareras consolidaron la victoria y el paso a la semifinal.

La celebración y lo que sigue