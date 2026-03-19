Duelos picantes: Estos son los rivales de Millonarios y América de Cali en los grupos de la Copa Sudamericana 2026

En un nuevo sorteo de los torneos internacionales de este lado del mundo, la Conmebol dio a conocer en la tarde-noche de este jueves 19 de marzo los equipos que conformarán la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
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Con la presencia de dos míticos exjugadores como el colombiano René Higuita y el uruguayo Diego Godín, los 32 conjuntos que jugarán por la victoria conocieron a sus rivales para ir en busca de la clasificación a la siguiente instancia.