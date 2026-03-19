Duelos picantes: Estos son los rivales de Millonarios y América de Cali en los grupos de la Copa Sudamericana 2026

En un nuevo sorteo de los torneos internacionales de este lado del mundo, la Conmebol dio a conocer en la tarde-noche de este jueves 19 de marzo los equipos que conformarán la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Le puede interesar: En vivo | Sorteo de Copa Libertadores, estos serán los rivales de DIM, Tolima, Junior y Santa Fe Con la presencia de dos míticos exjugadores como el colombiano René Higuita y el uruguayo Diego Godín, los 32 conjuntos que jugarán por la victoria conocieron a sus rivales para ir en busca de la clasificación a la siguiente instancia.

El exjugador de Nacional y Selección Colombia, René Higuita. FOTO: Conmebol

Por Colombia, Millonarios y América de Cali tendrán la oportunidad de luchar por alcanzar la “otra mitad de la gloria” luego de superar a sus respectivos rivales en la fase previa: Nacional y Bucaramanga. Los azules quedaron en el grupo C, mientras que los diablos en el A. Los grupos de los clubes colombianos quedaron de la siguiente manera: Grupo A con América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador) y Alianza Atlético (Perú). Por su parte, el Grupo C quedó con São Paulo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay) y O’Higgins (Chile).

Contando la edición que se disputa actualmente en 2026, Millonarios ha participado en la Copa Sudamericana en 9 ocasiones. Ha sido eliminado en tres ocasiones por equipos de su propio país (Junior, Santa Fe y Deportivo Cali) en este certamen. Del otro lado, incluyendo la edición actual, América de Cali ha participado en 8 ocasiones en la Copa Sudamericana. A diferencia de su éxito histórico en la Copa Libertadores, la Sudamericana ha sido un torneo esquivo para el conjunto “Escarlata”, donde le ha costado superar la barrera de los octavos de final. Su mejor participación fue llegando a octavos de final (2008 y 2021). Nunca ha logrado clasificar a unos cuartos de final en este certamen.

A pesar de que ambos clubes han tenido participaciones destacadas en la Sudamericana (con Millonarios llegando a semifinales en 2007 y 2012), las llaves de eliminación directa o las fases de grupos nunca los han puesto frente a frente. Esta aventura comenzará el próximo 3 de abril y terminará, con la final, el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, escenario que ya empezaron a remodelar tras el anuncio de la alcaldía a cargo de Alejandro Char. Si quiere conocer el resto de las fechas y programación, dele clic aquí. Además, es importante destacar que el campeón de la Copa Libertadores podrá acumular más de 40 millones de dólares, mientras que el de la Copa Sudamericana obtendría más de 20 millones de dólares. Santa Fe es el único equipo de Colombia que ha quedado campeón de la Sudamericana.

Así quedaron los grupos completos de la Copa Sudamericana 2026

Estos son los ocho grupos de la Copa Sudamericana 2026, de acuerdo con el sorteo realizado este jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol, en Luque, vecina a Asunción, en Paraguay. Grupo A -América de Cali (COL) -Tigre (ARG) -Macará (ECU) -Alianza Atlético (PER) Grupo B -Atlético Mineiro (BRA) -Cienciano (PER) -Academia Puerto Cabello (VEN) -Juventud de Las Piedras (URU) Grupo C -São Paulo (BRA) -Millonarios F.C. (COL) -Boston River (URU) -O’Higgins (CHI)

Por Colombia, Millonarios y América de Cali tendrán la oportunidad de luchar por alcanzar la “otra mitad de la gloria”. FOTO: Tomada de redes sociales @ y @AmericadeCali

Grupo D -Santos (BRA) -San Lorenzo (ARG) -Deportivo Cuenca (ECU) -Recoleta (PAR) Grupo E -Racing Club (ARG) -Caracas FC (VEN) -Independiente Petrolero (BOL) -Botafogo (BRA) Grupo F -Gremio (BRA) -Palestino (CHI) -Montevideo City Torque (URU) -Deportivo Riestra (ARG) Grupo G -Olimpia (PAR) -Vasco da Gama (BRA) -Audax Italiano (CHI) -Barracas Central (ARG) Grupo H -River Plate (ARG) -Red Bull Bragantino (BRA) -Blooming (BOL) -Carabobo (VEN)