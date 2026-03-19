Sorteo de Copa Libertadores: Estos serán los rivales de DIM, Tolima, Junior y Santa Fe

Se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que los equipos colombianos: DIM, Tolima Junior y Santa Fe conocieron los rivales que tendrá en La Gloria Eterna como se conoce a esta competencia.

El Poderoso que llegó a esta fase tras dejar en el camino a los uruguayos Liverpool y Juventud quedó instalado en el Grupo A, junto al campeón defensor Flamengo, complementando con Estudiantes de Argentina y Cusco de Perú.

Una de las leyendas invitadas para el sorteo de Copa Sudamericana y Libertadores fue el arquero antioqueño René Higuita, quien estuvo al lado Felipe Melo, Diego Godín y Óscar Ruggeri, como los encargados de las balotas.

Hay que recordar que los dos primeros de cada grupo avanzarán a la fase de octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que los terceros pasarán a la zona de play offs para los octavos de final de la Sudamericana.