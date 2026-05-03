Videos | Deplorable reacción de Raúl Giraldo con los hinchas generó desmanes en el Atanasio Girardot

Tras el pitazo final, Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM, ingresó al campo y luego de un corto diálogo con Didier Moreno y Daniel Cataño, respondió con gestos deplorables a los hinchas “poderosos” que empezaron a reclamarle por el bajo nivel del equipo.
A pesar de esfuerzo de Moreno y Cataño, el dueño del equipo se mantuvo por unos minutos en la grama haciéndoles gestos a los aficionados, que se exaltaron más y trataron de meterse al campo. Al no lograrlo, se desplazaron a la primera planta del estadio Atanasio Girardot, donde siguieron con la protesta.
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“Ya se va, Raúl Giraldo ya se va”, fue el coro con el que los hinchas reclamaron al máximo accionista del DIM por la eliminación y la respuesta del dirigente.