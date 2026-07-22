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Colombia terminó en el top-10 del Mundial-2026; este es el ranking

Aunque la eliminación por penales dejó un sabor amargo, Colombia cerró el Mundial con una GRAN campaña que la ubicó entre las mejores selecciones.

  • Colombia fue una de las mejores selecciones del Mundial-2026. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Colombia fue una de las mejores selecciones del Mundial-2026. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Antes de que Colombia llegara al Mundial de 2026 había incertidumbre por el papel que cumpliría el equipo que armó el argentino Néstor Lorenzo para la máxima fiesta del fútbol.

Pero con el paso de los partidos, el once tricolor generó tanta ilusión que se llegó a pensar que llegaría a las fases definitivas.

Finalmente, se despidió, por penales, en los octavos de final, luego de caer ante Suiza.

Pese a esa dura eliminación, Colombia dejó notas altas, tanto que terminó entre las diez mejores selecciones del certamen realizado en Norteamérica, donde España se consagró campeona tras vencer a Argentina en la final.

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La Selección firmó una campaña de alto nivel al sumar 11 de los 15 puntos posibles en el tiempo reglamentario, para un rendimiento del 73,3 %, cifra que le permitió ubicarse en la décima casilla de la clasificación general del campeonato.

Uno de los aspectos más destacados fue su fortaleza defensiva. Colombia solo recibió un gol durante todo el torneo. Además, el arquero Camilo Vargas acumuló 420 minutos sin recibir anotaciones, una marca inédita para un guardameta colombiano en la máxima cita del fútbol.

Tabla de posiciones del Mundial 2026

El listado de rendimiento fue encabezado por España, campeona del certamen, con una efectividad del 91,7 %. Detrás aparecieron Argentina (87,5 %), Inglaterra (79,2 %), Francia (75 %), Noruega (66,7 %), Bélgica (61,1 %), Marruecos (61,1 %), Suiza (61,1 %), México (80 %) y Colombia, que cerró el grupo de las diez mejores selecciones. Brasil ocupó el undécimo lugar.

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Más allá de la eliminación en los octavos de final, la campaña permitió a la Tricolor seguir fortaleciendo su historial en las Copas del Mundo. Con los puntos sumados en esta edición, Colombia llegó a 41 unidades en 27 partidos en siete mundiales, ubicándose en la casilla 23 de la clasificación histórica. Brasil continúa liderando ese escalafón con 257 puntos acumulados a lo largo de 23 participaciones mundialistas.

La actuación del equipo de Néstor Lorenzo dejó un balance positivo. Si bien el objetivo de avanzar a cuartos de final quedó pendiente tras la derrota frente a Suiza, el rendimiento colectivo, la solidez defensiva y el lugar alcanzado entre las diez mejores selecciones del torneo ratificaron el crecimiento competitivo de la selección en el escenario internacional.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo se definió el ranking en el que Colombia terminó entre las diez mejores selecciones del Mundial 2026?
El ranking se elaboró con base en el rendimiento de las selecciones durante el torneo. Colombia sumó 11 de los 15 puntos posibles en el tiempo reglamentario, alcanzando una efectividad del 73,3 %, lo que la ubicó en la décima posición de la clasificación general.
¿Por qué Colombia terminó en el top-10 del Mundial si fue eliminada en los octavos de final?
Porque la clasificación considera el rendimiento global de cada selección y no únicamente la instancia alcanzada. La Tricolor destacó por su alto porcentaje de puntos obtenidos y por su desempeño defensivo a lo largo del campeonato.
¿Qué selecciones terminaron por encima de Colombia en la clasificación de rendimiento del Mundial?
España lideró el listado tras ser campeona, seguida por Argentina, Inglaterra, Francia, Noruega, Bélgica, Marruecos, Suiza y México. Colombia ocupó el décimo lugar, mientras que Brasil quedó undécimo.
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