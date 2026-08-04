Haaland rompió las redes: así disparó el Mundial 2026 el valor de las estrellas

La Copa del Mundo 2026 también se jugó fuera de las canchas. Un estudio reveló cómo el torneo transformó el impacto comercial de los futbolistas en redes sociales.

La investigación, liderada por el profesor Francesc Pujol, de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra, analizó el comportamiento de más de 1.200 jugadores que participaron en la cita orbital para medir la relación entre su rendimiento deportivo y el crecimiento de sus cuentas de Instagram.

La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 no solo coronó a Argentina como campeona del mundo, sino que también dejó un enorme ganador en el universo digital. Un exhaustivo informe elaborado por la Universidad de Navarra, en España, concluyó que el Mundial sigue siendo el mayor impulsor de valor comercial para los futbolistas, al multiplicar su alcance en redes sociales y potenciar la imagen de las grandes figuras del deporte.

Los resultados muestran que el desempeño dentro del campo continúa siendo el principal motor del valor comercial de los futbolistas, especialmente cuando se trata de jugadores jóvenes o selecciones que sorprenden al mundo.

Haaland fue el gran fenómeno digital

El nombre que dominó el informe fue el del delantero noruego Erling Haaland, quien protagonizó el mayor crecimiento absoluto registrado durante el campeonato.

El atacante sumó 34,5 millones de nuevos seguidores, pasando de 40,8 millones antes del Mundial a 75,3 millones al finalizar su participación, un incremento cercano al 85 %.

Su espectacular rendimiento, liderando a Noruega hasta unos históricos cuartos de final tras eliminar a Brasil, convirtió al goleador en la figura de mayor impacto comercial del torneo.

No obstante, el crecimiento porcentual más impresionante tuvo otro protagonista.

Vozinha protagonizó un fenómeno sin precedentes

El veterano arquero de Cabo Verde, Vozinha, de 40 años, fue la gran revelación digital del Mundial.

Después de convertirse en uno de los héroes de la selección africana con actuaciones memorables frente a España y la Argentina de Lionel Messi, el guardameta pasó de tener apenas 46.000 seguidores a rozar los 30 millones de nuevos fanáticos.

El crecimiento supera el 60.000 %, una cifra sin precedentes en este tipo de mediciones y que convierte al arquero caboverdiano en el caso más extraordinario del estudio.

El podio individual lo completó la joven estrella española Lamine Yamal, quien ganó más de 14 millones de seguidores durante el campeonato.

Messi también creció, pero su enorme base limita el porcentaje

Aunque Lionel Messi condujo nuevamente a Argentina hacia el título mundial, su crecimiento en redes fue más moderado desde el punto de vista porcentual.

El capitán argentino sumó 8,5 millones de seguidores y ocupó el sexto lugar entre los jugadores con mayor crecimiento durante el torneo.

Según explicó el profesor Francesc Pujol, la cifra representa menos del 2 % sobre una comunidad que ya supera los 515 millones de seguidores.

“Es la segunda marca personal más grande del mundo después de Cristiano Ronaldo, lo que también la convierte en una de las más difíciles de seguir haciendo crecer en términos relativos”, señala el investigador.

España fue la gran ganadora entre las selecciones

El informe también evaluó el crecimiento conjunto de las selecciones nacionales y España encabezó la clasificación.

La Roja registró un promedio de 1,5 millones de nuevos seguidores por jugador y superó los 36 millones de seguidores acumulados durante el Mundial.

Argentina terminó en la segunda posición, mientras que Noruega y Cabo Verde sorprendieron al ubicarse entre las mejores selecciones gracias al enorme impacto generado por Haaland y Vozinha.

Llama la atención que Francia e Inglaterra, ambas semifinalistas, terminaron relegadas al séptimo y octavo lugar del escalafón.

Dentro de la selección española, cuatro futbolistas lograron ubicarse entre los veinte jugadores con mayor revalorización digital del Mundial. El joven Lamine Yamal volvió a confirmar su condición de estrella emergente, mientras que Marc Cucurella también experimentó un importante impulso mediático, favorecido además por el impacto generado tras su fichaje por el Real Madrid. Ferran Torres incrementó notablemente su notoriedad gracias al gol que marcó en la gran final, y Pau Cubarsí, elegido como el mejor jugador joven del torneo, se convirtió en uno de los dos únicos defensores que lograron ingresar al selecto grupo de los veinte futbolistas con mayor crecimiento en Instagram.

El estudio también dejó en evidencia una importante diferencia entre posiciones. De los 100 jugadores que más crecieron en Instagram, 40 son atacantes, quienes concentraron en conjunto 131 millones de nuevos seguidores.

En contraste, los 26 porteros y defensores presentes en ese grupo apenas sumaron 38 millones.

Esto significa que un delantero genera, en promedio, 3,4 veces más impacto digital que un futbolista de perfil defensivo.

La investigación también concluye que la edad influye considerablemente en el crecimiento comercial. Los jóvenes encuentran en el Mundial la mayor vitrina para proyectar su imagen, mientras que las figuras consolidadas registran aumentos porcentuales menores debido al enorme tamaño de sus comunidades previas.

Manchester City y la Premier también fueron los grandes vencedores

El impacto económico también alcanzó a los clubes. El Manchester City fue la institución que más seguidores ganó gracias a sus jugadores mundialistas, con un incremento acumulado de 37 millones de usuarios, aunque el 93 % de esa cifra provino exclusivamente del efecto Haaland.

Detrás aparecieron el FC Barcelona y el Real Madrid, ambos con crecimientos superiores a los 20 millones de seguidores, aunque distribuidos de manera mucho más equilibrada entre varios integrantes de sus plantillas. El Atlético de Madrid terminó séptimo en la clasificación general.

Entre las ligas, la Premier League confirmó su dominio internacional al aportar 80,6 millones de nuevos seguidores mediante sus 159 futbolistas presentes en el Mundial.

LaLiga española ocupó el segundo lugar con cerca de 63 millones, seguida por la Ligue 1 de Francia, impulsada principalmente por los jugadores del PSG.

La liga de Arabia Saudí sorprendió al ubicarse por delante de competiciones tradicionales como la Serie A italiana, que terminó relegada al noveno puesto tras la ausencia de Italia en la Copa del Mundo.