El único del Junior que salió feliz del Metropolitano: hincha sorprendió con beso a dos mujeres frente a la Kiss cam

El fútbol colombiano, más allá de ser cuestionado en ocasiones por el nivel deportivo y lejos de estar dentro del top de las principales ligas élites del mundo, deja historias curiosas de aficionados que siembran su toque especial a la hora de acompañar a sus equipos.

En esta ocasión el condimento lo puso un aficionado del Junior de Barranquilla quien estaba al parecer bien acompañado disfrutando del equipo de sus amores.

Finalizando el primer tiempo, la Kiss Cam, una cámara que se ha hecho reconocida en las transmisiones de los partidos del fútbol colombiano por enfocar a parejas en las graderías hasta que estas se den un beso, posó su lente sobre un hombre que estaba en medio de dos mujeres.

Mientras se esperaba que el aficionado besara a una de las mujeres suponiendo que esa sería la pareja, el hombre le dio un beso a quien lo acompañaba a su lado derecho. Acto seguido, este hincha se le acercó a la mujer que estaba a su lado izquierdo y también la besó. Luego los tres se rieron y miraron a la cámara con una sonrisa.