El único del Junior que salió feliz del Metropolitano: hincha sorprendió con beso a dos mujeres frente a la Kiss cam

El aficionado fue captado por la cámara que enfoca a parejas en las graderías de los estadios. Su acción desató memes y aplausos.

  • La alegría del hincha que besó a dos mujeres frente a la Kiss cam no se trasladó a su equipo, quien perdió con América de Cali por la Copa BetPlay. Foto: Captura de pantalla Win Sports
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

03 de octubre de 2025
bookmark

El fútbol colombiano, más allá de ser cuestionado en ocasiones por el nivel deportivo y lejos de estar dentro del top de las principales ligas élites del mundo, deja historias curiosas de aficionados que siembran su toque especial a la hora de acompañar a sus equipos.

En esta ocasión el condimento lo puso un aficionado del Junior de Barranquilla quien estaba al parecer bien acompañado disfrutando del equipo de sus amores.

Finalizando el primer tiempo, la Kiss Cam, una cámara que se ha hecho reconocida en las transmisiones de los partidos del fútbol colombiano por enfocar a parejas en las graderías hasta que estas se den un beso, posó su lente sobre un hombre que estaba en medio de dos mujeres.

Mientras se esperaba que el aficionado besara a una de las mujeres suponiendo que esa sería la pareja, el hombre le dio un beso a quien lo acompañaba a su lado derecho. Acto seguido, este hincha se le acercó a la mujer que estaba a su lado izquierdo y también la besó. Luego los tres se rieron y miraron a la cámara con una sonrisa.

El hecho que no pasó desapercibido para la transmisión oficial generó diversas reacciones en las redes, quienes en su mayoría vieron con gracia lo acontecido.

“¡Los genios hacen eso!”, “el único que salió alegre fue él”, “mi 10” y campeón fueron algunas de las reacciones a lo hecho por el aficionado delante de la viral cámara.

Sin embargo, este hincha fue el único que salió feliz y con doblete, pues el equipo barranquillero perdió 1 a 2 con el América de Cali con goles de Andrés Roa y Luis Ramos en los minutos 44 y 53 por parte de los diablos rojos. El descuento del Junior llegó al minuto 82 gracias a Javier Báez.

Con este resultado a los dirigidos por Alfredo Arias se les complica la llave por los cuartos de final de la Copa BetPlay, pues deberán remontar el resultado en contra en el Pascual Guerrero el próximo 15 de octubre. Quien salga ganador de este doble duelo enfrentará en semifinales al Independiente Medellín que dejó en el camino a Independiente Santa Fe.

Liga Betplay

