Hora y dónde ver Colombia-Brasil por la segunda fecha del hexagonal en Paraguay

La Selección Colombia femenina Sub-20 tendrá un rival de kilates este jueves, cuando se mida a Brasil por la segunda fecha del hexagonal del Sudamericano Sub-20 en Paraguay. El duelo, previsto para las 6:00 de la tarde en el estadio Luis Alfonso Giagni, de Villa Elisa, será un duro examen para las dirigidas por Carlos Paniagua, que vienen de perder en el arranque contra Ecuador y necesitan un buen resultado para recuperar posiciones en la tabla. El duelo se podrá observar en el país a través de www.golcaracol y Ditu, desde las 6:00 de la tarde. Colombia está, parcialmente, por fuera de los cupos que entrega el torneo para el Mundial de Polonia, que se disputará en septiembre en ese país. El técnico Paniagua y sus colaboradores realizaron un trabajo especial con el fin de recuperar el ánimo y la condición física de las jugadoras que realizaron un gran esfuerzo ante las ecuatorianas y terminaron bastante golpeadas anímicamente por la derrota.

El grupo se recuperó en el gimnasio y luego tuvo una práctica en la que el entrenador trató de corregir los errores que se cometieron en el partido ante Ecuador, en el que también cayó el invicto de Luisa Agudelo en el torneo, con 360 minutos sin recibir gol en el Sudamericano. Las jugadoras cafeteras son conscientes de que el rival que tendrán enfrente es uno de los favoritos para el título, pero confían en poder mostrar nuevamente su mejor cara y concretar las opciones de gol que creen para poder ganar el compromiso. “Siempre se trabaja en el tema de la confianza, en que puedan tomar las mejores decisiones en la cancha. En las acciones que generamos de peligro necesitamos más cabeza fría para concretar las oportunidades que tenemos en los juegos y así ganar”, comentó en rueda de prensa el técnico Paniagua, quien confía en el grupo que logró terminar invicto en la fase de grupos.

A Colombia, además del duelo ante Brasil, aún le restan los compromisos ante Paraguay, Venezuela y Argentina. A las paraguayas y venezolanas ya las enfrentó en la primera fase del torneo, con balance de un empate 0-0 y una victoria 1-0; pero contra Brasil y Argentina serán retos nuevos, en los que tendrán que mostrar la calidad del grupo que eligió Paniagua para disputar el Sudamericano. Tras los resultados de la primera fecha del hexagonal, Brasil es líder con tres puntos, los mismos que Ecuador, pero ocupa la primera posición por los goles a favor. En el tercer y cuarto lugar de la tabla aparecen Argentina y Venezuela, que empataron 2-2; mientras que Colombia es quinta sin puntos y Paraguay cierra la tabla, también sin unidades, pero con tres goles en contra. El torneo terminará el 28 de febrero. Ese día Colombia se medirá a Argentina, mientras que Paraguay lo hará ante Ecuador y Brasil se enfrentará a Venezuela. Los primeros cuatro equipos del hexagonal obtendrán el cupo directo al Mundial.

