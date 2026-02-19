Hora y dónde ver Colombia-Brasil por la segunda fecha del hexagonal en Paraguay

La Selección Colombia femenina Sub-20 tendrá un rival de kilates este jueves, cuando se mida a Brasil por la segunda fecha del hexagonal del Sudamericano Sub-20 en Paraguay.
El duelo, previsto para las 6:00 de la tarde en el estadio Luis Alfonso Giagni, de Villa Elisa, será un duro examen para las dirigidas por Carlos Paniagua, que vienen de perder en el arranque contra Ecuador y necesitan un buen resultado para recuperar posiciones en la tabla.
El duelo se podrá observar en el país a través de www.golcaracol y Ditu, desde las 6:00 de la tarde.
Colombia está, parcialmente, por fuera de los cupos que entrega el torneo para el Mundial de Polonia, que se disputará en septiembre en ese país.
El técnico Paniagua y sus colaboradores realizaron un trabajo especial con el fin de recuperar el ánimo y la condición física de las jugadoras que realizaron un gran esfuerzo ante las ecuatorianas y terminaron bastante golpeadas anímicamente por la derrota.