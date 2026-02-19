La patinadora italiana Arianna Fotana llegó a 14 medallas en Juegos Olímpicos y quedó a 4 de ser la mujer con más preseas olímpicas

Corea del Sur ganó este miércoles el relevo femenino del patinaje short-track de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, por delante de Italia, que logró una plata que supone la decimocuarta medalla olímpica de la legendaria Arianna Fontana.
La deportista lombarda, de 35 años, todo un icono en su país y una de las figuras más queridas, se convierte así en líder en Italia por número de medallas en los Juegos Olímpicos, superando las 13 que acumuló entre 1936 y 1956 el esgrimista Edoardo Mangiarotti.