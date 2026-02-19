No solo el expríncipe Andrés: la lista de poderosos que enfrentan consecuencias por caso Epstein

El expríncipe Andrés (Andrew Mountbatten-Windsor), hermano del rey Carlos III del Reino Unido, fue arrestado este jueves en Londres por presunta “mala conducta en cargo público”. Es uno de los poderosos ligados al pedófilo Jeffrey Epstein que podría asumir consecuencias penales, que han sido enfrentadas por pocos. La mayoría de las consecuencias de otras figuras relacionadas con el pederasta han tenido que ver con renuncias a cargos en compañías u organizaciones. Andrés fue expulsado de la realeza por su hermano hace tres semanas, tras múltiples denuncias por vínculos con Jeffrey Epstein; entre ellas, el caso de la víctima Virginia Giuffre, quien dijo haber sido obligada a sostener relaciones sexuales con el expríncipe. Este 19 de febrero fue arrestado por cargos que incluyen, presuntamente, compartir información confidencial con Epstein por encima de su deber con la ciudadanía británica. Entérese: Epstein y su relación con Colombia: Pastrana, una víctima y la burundanga

Condenas y procesos judiciales por vínculos con Epstein

Diferentes personalidades poderosas han sido procesadas o investigadas judicialmente después de que el público conociera sus vínculos con Jeffrey Epstein. Ghilaine Maxwell, pareja de Epstein y su cómplice más cercana, fue declarada culpable en 2021 por cinco cargos, incluido el de tráfico sexual de menores. Actualmente, cumple una condena de 20 años en una cárcel de Texas, Estados Unidos.

Ghislaine Maxwell, exsocia y cómplice del fallecido financiero Jeffrey Epstein Foto: cortesíta

El supuesto agente de modelos francés Jean Luc-Brunel, colaborador de Epstein, murió ahorcado en su celda en 2022 en una prisión de París. Estaba bajo custodia desde 2020 tras ser acusado de acoso sexual y violación de menores de entre 15 y 18 años, pero había negado las acusaciones.

El pasado 12 de febrero, el ex primer ministro noruego Thørbjorn Jagland fue imputado por la Fiscalía de Noruega por corrupción agravada debido a sus contactos con Epstein. De ese país también tuvo que renunciar Mona Juul, embajadora ante Jordania e Irak, quien había sido suspendida tras revelaciones de transacciones financieras con Epstein. Amplíe la noticia: No es solo la realeza británica: las casas reales de Suecia y Noruega también aparecen en los archivos Epstein A principios de febrero, la Policía de Londres también anunció una investigación criminal contra Peter Mandelson, cuya relación con Epstein le costó capital político al gobierno del primer ministro Keir Starmer, quien lo había nombrado embajador en Estados Unidos. Mandelson renunció a su cargo en septiembre de 2025. De hecho, a Mandelson se le acusó de cargos similares a los de Mountbatten-Windsor: también corresponden a “mala conducta en cargo público” e incluyen la filtración de información sensible acerca de los mercados y correos electrónicos gubernamentales, justo durante la crisis financiera de 2008.

¿Quiénes han renunciado o han sido despedidos por el caso Epstein?

Jack Lang, exministro de Cultura de Francia, renunció al rol que tenía con el Instituto del Mundo Árabe en París, y también está siendo investigado por las autoridades francesas tras reportes de que su familia tendría nexos financieros con Jeffrey Epstein. Otro caso relevante es el del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, quien ha figurado en diferentes fotografías junto a Epstein, con quien tuvo una relación cercana. Si bien se resistió inicialmente a una citación por parte del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de ese país, accedió a comparecer después de que se le amenazó con procesarlo por desacato al Congreso, un delito que ocurre cuando la persona obstruye el trabajo de este organismo o de sus comités y que acarrea multas o prisión de hasta un año. Lea más: La sombra de Epstein: lo que se sabe del pasado de Trump y su relación con el financiero acusado de tráfico sexual

También están quienes, a pesar de no haber sido procesados por la justicia, por ahora, han renunciado a sus cargos o han sido despedidos. La lista se realizó con base en artículos de The New York Times.

Allí figura Miroslav Lajcak, asesor de seguridad nacional del primer ministro de Eslovaquia Robert Fico, que renunció tras una serie de correos electrónicos entre él y Epstein en los que aparentemente hacían chistes sobre mujeres jóvenes. En el mundo de la política también renunció en 2019 Alexander Acosta, entonces secretario del Trabajo de Estados Unidos, tras ser señalado por un mal manejo del caso de Epstein cuando fue procesado en Florida en 2008, cuando él era fiscal federal. Lea también: Demócratas acusaron a la fiscal general de EE. UU. de “encubrir” archivos del caso Epstein

En el gremio legal se apartó de su cargo Kathryn Ruemmler, consejera general en la banca de inversión Goldman Sachs y asesora en la Casa Blanca de Barack Obama. Los correos mostraron una amistad cercana con Epstein, en la que incluso habló de su vida romántica y le dio consejos legales para enfrentar su proceso. En Paul Weiss, una de las firmas de abogados más importantes de EE. UU., renunció Brad Karp, presidente de la firma, tras correos que revelaron asesoría legal en el marco de una amistad con Epstein. Allí se discutían tratos que tenían que ver con los cargos de explotación sexual infantil, aunque Epstein no fuera cliente de la firma. En el mundo de los negocios renunció Thomas J. Pritzker, presidente de la prestigiosa cadena hotelera Hyatt, con presencia en Colombia. Se apartó de su cargo tras revelarse que mantuvo el contacto con Epstein tras sus cargos por crímenes sexuales. Cassey Wasserman, quien preside los Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, reveló que está vendiendo su agencia de talento tras múltiples artistas que renunciaron a que se les representara. Esto, tras una serie de correos en los que habla con Ghilaine Maxwell.

Imágenes de archivo de figuras públicas salpicadas por los documentos del caso Epstein. Foto: Mandel Ngan / AFP.

En el gremio del comercio renunció el sultán Ahmed Bin Sulayem, quien lideraba la compañía portuaria de Dubai DP World. Se revelaron correos en los que aparentemente se discutía intercambiar mujeres por oportunidades de negocios con Epstein. Como parte de la agenda de Presidencia en Emiratos Árabes Unidos, el presidente Petro se reunió con Bin Sulayem en febrero de 2025. James Staley, director ejecutivo de la entidad financiera británica Barclays, dejó su cargo tras ser señalado por sus vínculos con Epstein, a quien visitó mientras al pederasta lo dejaban salir al trabajo a pesar de cumplir con una sentencia de 13 meses en prisión. Para finalizar el mundo de los negocios, Leon Black se apartó de sus roles de liderazgo en la firma Apollo Global Managment, dados sus vínculos sociales y de negocios con Epstein, a quien pagó 170 millones de dólares americanos por asesorías en impuestos y propiedades. De este personaje se pasa al mundo académico y cultural, ya que Black presidía el Museo de Arte Moderno de Nueva York.