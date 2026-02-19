Caso Vivian Polanía: Medicina Legal revela que la jueza habría muerto por sobredosis

En diciembre del año pasado, la jueza Vivian Polanía, madre de un recién nacido y de 37 años, fue hallada muerta en su apartamento del barrio Ceiba II, en Cúcuta. Este jueves se reveló el informe de Medicina Legal, que determinó que su fallecimiento habría sido ocasionado a causa de una sobredosis. Desde 2023, la jueza Vivian Polanía temía por su vida. No era una afirmación lanzada al aire ni una exageración para las redes. Lo dijo frente a una cámara, en entrevistas a medios, después de haber sido hospitalizada por episodios de ansiedad. Según las investigaciones, la última comunicación que tuvo fue con sus escoltas; uno de ellos la dejó la noche anterior en su residencia y, tras terminar su turno, se retiró del lugar.

Ante la falta de noticias y de respuesta a su celular, su equipo de protección informó a la familia, y en compañía de la Policía ingresaron al apartamento ese miércoles 17 de diciembre. La escena, que conmocionó al país antes de Navidad del año pasado, fue relatada por las autoridades: el cuerpo de la abogada se encontraba sobre su cama, y a pocos centímetros, se encontraba su hijo Mohammed, de apenas dos meses, que lloraba de manera incesante. Desde entonces, la Policía Judicial y la Fiscalía iniciaron las investigaciones para determinar las causas de su fallecimiento. De acuerdo con los resultados revelados por el diario El Tiempo, los exámenes toxicológicos realizados por Medicina Legal, en Bogotá, concluyeron que Polanía murió a causa de una sobredosis de cocaína. Sin embargo, esto no es todo: se solicitaron análisis adicionales para cuantificar otras sustancias detectadas en el cuerpo de la jueza.

Muerte de Las hipótesis y amenazas

En una primera instancia, una de las hipótesis apuntaba a un posible suicidio, pues no se evidenciaron signos visibles de violencia en el cuerpo. Además, las alarmas saltaron en su momento porque en sus redes sociales había comentarios que especulaban la causa de su fallecimiento. En uno se leía que “en uno de los audios que publicó en Telegram dijo que si algo le pasaba era culpa de este hombre”, o “Este man la mató... Veneno... Pero ya todo está comprado para que parezca suicidio... Dieron buena plática a los funcionarios (sic)”, haciendo referencia al padre de su hijo. Sin embargo, luego del conocimiento de este informe de Medicina Legal, esta teoría que en su momento se configuró hoy quedaría descartada. Entérese: “Tengo miedo por mi vida”: jueza Vivian Polanía tras polémico baile erótico en palacio de justicia

¿Quién era Polanía?

Justamente, hay que recordar que Polanía no era una jueza ajena al riesgo: tramitaba procesos sensibles contra bandas criminales en una de las zonas más complejas del país. Desde 2022, la jueza había ganado visibilidad nacional tanto por los videos personales que compartía en redes sociales como por las quejas disciplinarias presentadas en su contra ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, cuatro de las cuales fueron finalmente archivadas.

Vivian Polanía: El cuerpo sin vida de la jueza fue hallado en su apartamento del barrio Ceiba II, en Cúcuta. Foto: redes sociales

De acuerdo con información conocida por el medio anteriormente mencionado, Polanía venía advirtiendo a personas de su entorno y a autoridades que estaba preocupada por dos frentes distintos que, a su juicio, la estaban desbordando. Uno de ellos tenía que ver con lo que consideraba una persecución laboral al interior de la rama judicial en Cúcuta. De acuerdo con un allegado, la jueza señalaba a un alto funcionario como responsable de presiones y hostigamientos, al punto de haber solicitado apoyo institucional para enfrentar la situación.

