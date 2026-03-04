x

Inter Bogotá se reforzó con jugador de la Premier y ya lo presentó: una bomba del mercado

Inter Bogotá dio un golpe del mercado al anunciar la llegada del colombo-inglés Ian Poveda. El extremo, con pasado reciente en Sunderland, se suma al líder del Apertura para potenciar una campaña que ya es sorpresa.

  Ian Poveda fue presentado en el Internacional Bogotá. FOTO INTER BOGOTÁ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
bookmark

Inter Bogotá dio uno de los golpes más sonoros del mercado al anunciar la contratación del colombo-inglés Ian Poveda. A sus 26 años, el extremo jugará por primera vez en el Fútbol Profesional Colombiano tras su reciente paso por Sunderland AFC.

El club capitalino, que dejó atrás su identidad como Equidad para iniciar una nueva etapa bajo el nombre de Inter Bogotá, viene siendo una de las grandes revelaciones del campeonato. En apenas nueve fechas del Apertura, suma 18 puntos y comparte el liderato con Deportivo Pasto, un rendimiento que pocos imaginaban al inicio del torneo.

Con números que superan las expectativas, el equipo bogotano no solo se consolidó como animador del certamen, sino que empezó a ilusionarse seriamente con clasificar entre los ocho mejores. El arranque sólido, la regularidad en resultados y un funcionamiento colectivo convincente han sido las claves de esta sorprendente campaña.

En medio de ese contexto positivo, la llegada de Poveda aparece como un mensaje claro: Inter no quiere ser una historia pasajera en el campeonato, sino un proyecto con aspiraciones reales.

Nacido en Inglaterra y formado en canteras de alto nivel en Europa, Poveda arriba con el reto de elevar la vara competitiva del plantel. Su último equipo fue Sunderland, al que llegó a mediados de 2024, aunque no contó con los minutos esperados en la temporada reciente.

Ahora, en Bogotá, tendrá la oportunidad de relanzar su carrera y aportar desequilibrio, velocidad y experiencia internacional a un equipo que ya compite por la cima.

Mientras Inter continúa afianzándose en la tabla y sumando puntos, el fichaje del colombo-inglés no solo refuerza su plantilla, sino también el mensaje de que el nuevo proyecto capitalino va en serio y quiere seguir dando de qué hablar en el fútbol colombiano.

