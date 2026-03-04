Video | Senador republicano ayudó a expulsar a golpes a un manifestante en el Capitolio de Estados Unidos

La audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense, en la que altos mandos militares presentaban un informe sobre el estado de preparación de las Fuerzas Armadas en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, se vio interrumpida el miércoles por un manifestante que lanzó consignas contra la guerra. En medio del forcejeo para retirarlo del recinto, el senador republicano Tim Sheehy se levantó de su asiento y participó en la expulsión junto a agentes de la Policía del Capitolio. Lea aquí: Irán para ‘dummies’: las claves para entender el conflicto en Medio Oriente El incidente ocurrió poco antes de las 3:00 p. m., dentro del edificio Hart del Senado, durante una sesión en la que altos mandos militares rendían testimonio sobre el estado de preparación de las Fuerzas Armadas. Aproximadamente 30 minutos después de iniciada la audiencia, el hombre —identificado como Brian McGinnis— se levantó y comenzó a gritar desde el público.

En uno de los momentos captados en video, McGinnis exclamó: “Estados Unidos no quiere enviar a sus hijos e hijas a la guerra por Israel”. El manifestante vestía uniforme militar y posteriormente fue identificado como exsargento de la Marina y actual candidato del Partido Verde al Senado por Carolina del Norte. Siga leyendo: Sebastián Loaiza, el colombiano que murió en Dubái tras los bombardeos entre Irán, EE. UU. e Israel Agentes de la United States Capitol Police intentaron retirarlo del recinto. En las imágenes difundidas por CBS News se observa cómo McGinnis forcejea con los oficiales mientras estos tratan de sacarlo por la puerta de la sala. En ese momento, Sheehy abandonó su asiento en el estrado y se acercó para ayudar a los agentes a empujar y levantar al manifestante. Durante el forcejeo, la mano izquierda de McGinnis quedó aparentemente atrapada entre la puerta y el marco. En el video se escucha a una persona acusar al senador de haberle roto la mano. Cuando alguien le preguntó al manifestante si estaba bien, este respondió: “No, no lo está”.

Posteriormente, McGinnis fue escoltado fuera del salón por los oficiales. Ya en el pasillo, se le escucha afirmar que su brazo izquierdo estaba roto. Según Mark Elbourno, dirigente del Partido Verde y encargado de la campaña del candidato, McGinnis fue arrestado y trasladado al Hospital de la Universidad George Washington. Elbourno aseguró que desconocía su estado médico exacto, pero sostuvo que su compañero “no estaba agrediendo a nadie” y que, por el contrario, fue él quien resultó lesionado. La Policía del Capitolio ofreció una versión distinta. En un comunicado, afirmó que el manifestante “resistió violentamente” los intentos de retirarlo y que incluso “se atascó el brazo en la puerta para resistirse y forzar su regreso a la sala”. La entidad informó que tres oficiales requirieron atención médica por lesiones y que McGinnis enfrenta tres cargos por agresión a un agente, tres por resistirse al arresto y uno adicional por obstruir el paso e interrumpir la audiencia. En su cuenta en la red social X, Sheehy explicó su intervención: “La Policía del Capitolio estaba intentando retirar a un manifestante alterado que se resistía. Decidí ayudar y desescalar la situación”. Añadió que el hombre “vino al Capitolio buscando una confrontación, y la obtuvo”, y expresó que espera que reciba ayuda “sin causar más violencia”.