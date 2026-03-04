Video | Senador republicano ayudó a expulsar a golpes a un manifestante en el Capitolio de Estados Unidos

La audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense, en la que altos mandos militares presentaban un informe sobre el estado de preparación de las Fuerzas Armadas en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, se vio interrumpida el miércoles por un manifestante que lanzó consignas contra la guerra.
En medio del forcejeo para retirarlo del recinto, el senador republicano Tim Sheehy se levantó de su asiento y participó en la expulsión junto a agentes de la Policía del Capitolio.
El incidente ocurrió poco antes de las 3:00 p. m., dentro del edificio Hart del Senado, durante una sesión en la que altos mandos militares rendían testimonio sobre el estado de preparación de las Fuerzas Armadas. Aproximadamente 30 minutos después de iniciada la audiencia, el hombre —identificado como Brian McGinnis— se levantó y comenzó a gritar desde el público.