¿Por qué todo el mundo está compartiendo fotos y videos de 2016? Así nació la viral tendencia de redes sociales

Al entrar a Instagram y TikTok en los últimos días se ha vuelto común encontrar fotografías que, a simple vista, parecen haber sido tomadas hace varios años. No es casualidad: la tendencia que está llevando a muchos a publicar imágenes y videos de hace una década ha llenado las redes sociales de nostalgia. Lea: Wikipedia cumple 25 años con 63 millones de artículos publicados Esta dinámica consiste en compartir fotos o videos capturados en 2016 para compararlos con escenas o hechos actuales. El fenómeno se volvió viral gracias a un nuevo filtro de TikTok que le da a las imágenes un tono azulado, inspirado en ese año. Según la plataforma china, las búsquedas del término “2016” aumentaron un 452% en la última semana y, hasta ahora, se han publicado más de 1,7 millones de videos con esta estética. Más allá de traer al presente episodios de hace diez años, muchos usuarios han aprovechado la tendencia para recordar lo que, para algunos, fue una época más simple y optimista. Esta lectura conecta con una de las proyecciones hechas por expertos en marketing para 2026: la idea de un “año analógico”, en el que las personas buscan reconectar con lo sencillo y en el que, sin duda, la nostalgia será protagonista.

“El sentimiento de nostalgia por 2016 no tiene tanto que ver con el deseo de retroceder como con intentar reconectar con un sentido de significado, continuidad y autocomprensión al que resulta más difícil acceder en el presente”, le explicó la psicóloga clínica Tracy King a la revista Glamour. Aunque esta tendencia se centra en mirar al pasado personal de cada usuario, de manera indirecta también ha llevado a recordar algunos de los hechos más relevantes que ocurrieron y marcaron 2016. Por un lado, en redes sociales ha cobrado fuerza la conversación sobre la estética de ese momento, caracterizada por filtros de tonos fríos. Además, la dinámica de las plataformas era distinta a la de hoy en día: entonces era habitual que gran parte del contenido que se veía en Instagram y Facebook proviniera de personas conocidas. Ese mismo año también se popularizaron fenómenos virales como el filtro de perrito de Snapchat y retos como el Mannequin Challenge, que consistía en grabar un video mientras un grupo de personas permanecía inmóvil, o el Bottle Flip, en el que el reto era lanzar una botella de agua medio llena y lograr que cayera de pie.