¿Por qué todo el mundo está compartiendo fotos y videos de 2016? Así nació la viral tendencia de redes sociales

Al entrar a Instagram y TikTok en los últimos días se ha vuelto común encontrar fotografías que, a simple vista, parecen haber sido tomadas hace varios años. No es casualidad: la tendencia que está llevando a muchos a publicar imágenes y videos de hace una década ha llenado las redes sociales de nostalgia.
Esta dinámica consiste en compartir fotos o videos capturados en 2016 para compararlos con escenas o hechos actuales. El fenómeno se volvió viral gracias a un nuevo filtro de TikTok que le da a las imágenes un tono azulado, inspirado en ese año. Según la plataforma china, las búsquedas del término “2016” aumentaron un 452% en la última semana y, hasta ahora, se han publicado más de 1,7 millones de videos con esta estética.
Más allá de traer al presente episodios de hace diez años, muchos usuarios han aprovechado la tendencia para recordar lo que, para algunos, fue una época más simple y optimista. Esta lectura conecta con una de las proyecciones hechas por expertos en marketing para 2026: la idea de un “año analógico”, en el que las personas buscan reconectar con lo sencillo y en el que, sin duda, la nostalgia será protagonista.