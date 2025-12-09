Ya hay reventa de entradas para el Mundial: ¿usted pagarían 500% más de precio oficial por ver Colombia vs. Portugal?

El momento en que se definieron los grupos y sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 marcó un antes y un después en el mercado de boletería. Especialmente para el partido Colombia vs. Portugal, programado para el 27 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida. Antes del sorteo, la entrada más barata para ese partido costaba menos de 400 dólares. Aparte de las semifinales y finales del torneo mundial, el partido entre cafeteros y portugueses es el duelo con la boletería más costosa del Mundial. Le contamos cómo quedaron los precios y por qué el gran atractivo de este partido por encima de otras selecciones, como las europeas.

Menos de una hora después del anuncio oficial, la boletería para el duelo programado para el 27 de junio de 2026 pasó de costar menos de 400 dólares, a un valor cercano a los 2.000 dólares, en reventa. En las horas siguientes, algunas boletas alcanzaron los 3.000 dólares; finalmente, el precio se estabilizó cerca de los 2.200 USD en el mercado secundario. Este incremento explosivo representa un alza del orden del 514 % respecto al valor previo al sorteo. De acuerdo con la información más reciente, este duelo quedó como el cuarto partido más caro de todo el Mundial 2026 en el mercado de reventa, solo detrás de las semifinales y la final del torneo.

¿Por qué se dispararon los precios de la boletería específicamente en este partido?

La avalancha de compradores no ocurrió por casualidad. Este partido no es uno más del calendario, tiene todos los elementos para ser un evento histórico. El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá recibe a Cristiano Ronaldo para otorgarle su último baile mundialista. Ver a Cristiano jugar un Mundial por última vez y hacerlo ante Colombia es, en sí mismo, un imán irresistible para aficionados de todo el planeta. Por otro lado, la nostalgia del reencuentro de James Rodríguez y Ronaldo, pero ahora como rivales, aumenta la tensión. Ambos compartieron vestuario en el Real Madrid, donde dejaron algunos de los momentos más memorables de la década.

Finalmente, pero no menos importante, Luis Díaz se ha robado el show del fútbol mundial en la última temporada, y su explosión en Europa y su peso simbólico en la Selección lo han convertido en una figura de exportación. Para muchos hinchas, ver juntos en un Mundial a James en su probable última cita y a Díaz en su mejor momento es una oportunidad irrepetible. Y más si será frente el mismo CR7. Se trata además del choque final de la fase de grupos, donde ambos equipos podrían estar jugándose la clasificación.

Precios sin control en Estados Unidos

Aunque la FIFA ha confirmado que aún tiene boletería disponible para el partido, muchos aficionados prefieren recurrir al mercado secundario. A esto se suma un factor clave, en Estados Unidos y Canadá la reventa está desrregulada, lo que permite que plataformas como StubHub y SeatGeek fijen precios completamente libres según la demanda. Este escenario amplifica cualquier “boom” inmediato tras anuncios como el del sorteo. Actualmente, la entrada más barata ronda los 2.200 USD, aunque hay categorías VIP que superan los 20 millones de pesos colombianos. Según la disponibilidad actual en plataformas de reventa, estos son los valores aproximados:

- Categoría 4: $8.834.793 COP - Categoría 3: $8.240.779 COP - Categoría 2: $10.265.248 COP - Categoría 1: $12.689.591 COP - VIP: sobrepasa los $20.000.000 COP

Un llamado a la calma

Pese al furor en redes y el miedo a quedarse sin boleta, desde la dirigencia colombiana piden prudencia. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, recordó que la mayoría de entradas todavía no ha salido a la venta oficial, que será manejada directamente por FIFA. “No tenemos el precio exacto de las boletas. La gente no debe ser incauta. El grueso de boletas para ese partido aún no ha sido colocado en venta. Esas especulaciones tras el sorteo no tienen sentido”. En otras palabras, todavía hay opciones más económicas por venir, siempre y cuando los hinchas esperen la fase oficial anunciada por la FIFA.